Alsancak Stadı 2018'de açılacak

Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Alsancak Stadı'nın yenileme çalışmalarında belirlenen takvimde her hangi bir sapma olmadığını ve tesisin 2018-19 sezonunda kapılarını futbolseverlere açacağını ifade etti

Emektar stadın yıkılmasından sonraki sürecin ilk etapta yavaş işlemesinin, tesisin eski bir imar planı içinde yer almasından kaynaklandığını kaydeden Ekmekçioğlu, 'Büyükşehir Belediyesi'nin stat arazisi içindeki hissesini bedelsiz devretmesiyle tıkanıklık giderilirken, Büyükşehir ve Konak Belediye Meclislerinin imar değişikliği kararları ile süreç iyice hız kazandı. İmar planı değişikliğinin İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması en önemli adımlardan biri oldu' dedi.



Kırmızı çizgimiz



Ankara'ya yaptıkları ziyaretler ve kent yönetiminin anlayışlı yaklaşımı ile 4 aylık sürede ihale aşamasına gelindiğini hatırlatan Ekmekçioğlu, böylelikle stadın yerine AVM yapılacağı iddialarının da boşa çıktığını vurguladı.

Başkan Ekmekçioğlu, 'Alsancak Stadı'nın Altay camiası için kırmızı çizgi olduğunu her platformda kararlı bir şekilde ifade ettik. Gelinen son noktada, proje, tüm onayların ardından 1 aylık askı sürecine çıkacak, itiraz olmaması halinde imar planı Büyükşehir ve Konak Belediyelerinde spor tesisi yerine, stadyum şeklinde değiştirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale başlatılacak. Taraftarımızdan ricamız, mabedimize dönünceye kadar bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmeleri' diye konuştu.