Alsancak Stadı 3 tribünlü olacak

Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Karşıyaka ve Göztepe'ye yapılacak statların yeni ihale tarihlerini 27 ve 31 Mart olarak açıklamasının ardından yıkıldıktan sonra 3 yıldır yenilmeyi bekleyen Alsancak Stadı için de Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ten iyi haberler geldi. Türk, stadın 2 değil 3 tribünlü olacağını duyurdu

Dursun Türk, kişisel twitter hesabından Alsancak Stadı için hazırlanan yeni projenin son halinin, daha önce açıklandığı gibi 2 değil 3 tribünlü olacağını duyurdu. Dursun Türk, twitterde, "İzmir'e 3'üncü stat, Alsancak Stadı'nın ihalesi yapılıyor" mesajını yazıp ardından stadın proje görsellerini, "Alsancak maksimum bu şekilde olabiliyor" diye paylaştı.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin stat arazisindeki payını Gençlik Spor Bakanlığı'na bedelsiz devretmesiyle tapu birleşimi tamamlanan Konak Belediyesi ve Büyükşehir Belediye meclislerince uygulama imar planında stadyum alanı olarak tescil edilen projeye Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan da onay çıkmıştı. 2014 yılında çürük raporuyla kapatılıp 2015'te yıkılan stadın ihale tarihinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Altaylı taraftarlar, daha önce 2 tribünü olan stadın 4 tarafına tribün yapılmasını talep ederek kendi aralarında çizdirdikleri projeyi kamuoyu ve Spor Bakanlığı'yla paylaşmıştı.

Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk, Karşıyaka, Göztepe ve Akhisar Belediyespor'un yeni statlarıyla ilgili de açıklama yaptı. Dursun Türk twitter hesabından, 2014'te yapılan ihaleleri, açılan davalar yüzünden iptal edilen Karşıyaka ve Göztepe statlarıyla ilgili, "Karşıyaka stat inşaatında ara bitti. Kaldığımız yerden devam. Mart ayında yeniden ihale ediliyor" ve "Göztepe Stadı'nda tüm sorunlar çözüldü. Yeni projeyle başlıyoruz" mesajlarını paylaştı. Dursun Türk, İzmir'deki statlar gibi yapımı yılan hikayesine dönen Akhisar Stadı'yla ilgili de, "Akhisar Stadyumu ikmal ihalesi mart ayının ilk haftası. Amaç yeni sezona yetiştirmek" yazdı.

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