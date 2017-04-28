Alsancak Stadı'nın ihalesi tamam

2014'te "Depreme dayanıksız" raporu verilmesinden sonra 2015'te yıkılıp projesi yapılan Alsancak Stadı'nın ihalesi, bugün Ankara'da gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda saat 14.00'te başlayan ihaleye, 17 firma teklif verdi. Bakanlık tarafından yaklaşık maliyeti 71 milyon 884 bin 349 TL olarak açıklanan ihalede en yüksek teklifi 99 milyon 792 bin 614 TL ile Polimeks İnşaat verirken, en düşük teklif 51 milyon 680 bin TL ile İntim İnşaat'tan geldi. Teklifleri değerlendiren bakanlığın kazanan firmayı, yarın açıklayacağı bildirildi.



İhaleyi kazanacak yüklenici firmaya 15 gün içinde yer tesliminin yapılacağı, inşaatın ise en geç 60 gün içinde başlayacağı belirtildi. İş süresi 18 ay olarak belirlenen yeni Alsancak Stadı'nda cadde bölümünde yine idari bina yer alacak. Kapalı ve maraton tribünün yanı sıra Tariş yönünde misafir seyirci için kale arkası tribünü de yapılacak. Emektar tesisin aydınlatma direkleri sökülüp, yerine yeni aydınlatma sistemi kurulacak. Çim saha tamamen yenilenecek. İzmir'in futbol mabedi olarak gösterilen tarihi Alsancak Stadı'nın 2018-19 sezonunda futbola yeniden kapılarını açması bekleniyor.