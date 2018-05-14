Alsancak Stadı yeni sezona hazır olacak

İzmir'in futbol tarihinde önemli bir yer tutan Alsancak Stadı'nın yeniden inşa edilen haliyle yeni sezonun devre arasında kapılarını açması bekleniyor

Çürük olduğu gerekçesiyle Ağustos 2014'te kapatılıp 2015 yılında yıkılan statta yeniden inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Stadın geçen yıl nisan ayında yapılan ihalesini 54 milyon 880 bin TL bedelle alan Metro Yapı, kaba inşaatı haziran ayı sonunda bitirmeyi planlıyor. İdari bina ve tribün iskeletleri büyük oranda tamamlandı. Stadın tribünleri ve idari bina tek çatıyla kaplanacak. Deplasman taraftarları için kale arkası tribün yapılacak.



Stadyumda 4 soyunma odası, 2 hakem odası, 4 antrenör odası, ofisler, 10 adet loca, basın toplantı ve çalışma alanları, protokol alanları, yeme-içme alanları ve 100 kişilik çok amaçlı salon bulunacak. İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, haziran ayında inşaatın yüzde 60'lık bölümünün tamamlanacağını söyledi. Tüm yasal prosedürler yerine getirildikten sonra inşaat ruhsatı geçen ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan çıkan stat için Dokuz Eylül Üniversitesi'yle protokol imzalanmıştı. Bu sayede üniversitenin stat bitişiğindeki arazisinde maç günleri için 427 araçlık otopark alanı oluşturuldu.



ALTAY BEKLİYOR ALTINORDU DA İSTİYOR



İzmir kulüplerinden Göztepe, Gürsel Aksel Tesisleri'ne yapılan, Karşıyaka ise İlçe Stadı'nın yerine yapılacak yeni statlarını beklerken Alsancak Stadı'nın inşaat bittikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tesisin eski kiracısı olan Altay'a tahsis edilmesi bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim, stadın proje ve ruhsat çalışmalarıyla da yakından ilgilendi. Alsancak Stadı'yla ilgili Altınordu'nun da çifte tahsis talebi var.



Alsancak'taki Atatürk Voleybol Salonu'nun bulunduğu kulübe ait araziyi 1962'de yapılan protokolle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü'ne (Gençlik Spor Genel Müdürlüğü) devrederek Alsancak Stadı'nın kullanım hakkının yüzde 50'sini aldıklarını savunan Altınordu cephesi, Spor Bakanlığı'yla temas halinde. Kırmızı-laciverlilerin stattaki hak talebi 10 yıl önce de gündeme gelmişti. Kentte Altınordu ve Göztepe, iç saha maçlarını halen Bornova Stadı'nda, Altay ve Karşıyaka ise Atatürk Stadı'nda oynuyor.