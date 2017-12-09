Altay: 1 - Pendikspor: 2

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'da üst üste iki beraberlikle zirvenin 4 puan gerisine düşen Altay, yeni teknik patronu İsmet Taşdemir yönetiminde çıktığı ilk maçta Pendikspor'a evinde 2-1 mağlup oldu

Atatürk Stadı'nda oynanan maçta konuk ekibin golleri ilki penaltıdan olmak üzere 7'nci ve 64'üncü dakikalarda Yaser'iden geldi. Siyah-beyazlılar, 44'üncü dakikada Furkan'la yanıt verdi. Bu sezon iç sahadaki 8'inci maçta ilk yenilgisini alan, galibiyet hasretini 3 haftaya çıkartan Altay, 29 puanda kalırken Pendikspor puanını 20'ye çıkardı.



7'nci dakikada konuk ekip penaltı golüyle öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Aytaç'ın yerden ortasına Ulaş eliyle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı Yaser gole çevirdi: 0-1.



23'üncü dakikada gelişen Altay atağında Ozan'ın soldan ortasına Muharrem Ozan'ın gelişine şutu savunmadan döndü.



44'üncü dakikada skor eşitlendi. Ozan'ın sol kanattan ortası savunmadan sekti, topu arka direkte önünde bulan Furkan, bomboş pozisyonda kafayı vurdu ve golü attı: 1-1.



İlk yarı bu skorla tamamlandı.



53'üncü dakikada Ozan'ın ara pasıyla ceza alanına giren Muharrem Ozan'ın şutu kaleciden döndü. Dönen topu Pendikspor defansı uzaklaştırdı.



64'üncü dakikada Pendik yeniden üstünlüğü yakaladı. Mehmet Alaeddinoğlu'dan aldığı topla ceza sahasına giren Yaser, savunmayı da geçip ağları havalandırdı: 1-2.



85'inci dakikada gelişen Altay atağında İbrahim Akın'ın pasıyla topla buluşan Furkan'ın şutunda top auta çıktı



Maç konuk takımın galibiyetiyle sonuçlandı.



STAT: Atatürk



HAKEMLER: Gökçen Öztürk (xx), Gürcan Dönmez (xx), Hasan Erdoğan (xx)



ALTAY: Egemen (x) - Necdet (xx), Ulaş (x), Murat Türkkan (x), Serkan (xx), Maksut (x) (Dk. 68 Doğan x), Muharrem Ozan (x), Ferhat (xx), Atakan (x) (Dk. 46 Fatih x), Ozan (xx) (Dk. 59 İbrahim Akın x), Furkan (xx)



PENDİKSPOR: Emre Aydın (xx) - Fatih (xx), Yaser (xxxx) (Dk. 90+1 Taha), Mehmet Alaeddinoğlu (xxx) (Dk. 75 Yasin Görkem xx), Ramiz (xx), Zeki (xx), Erdinç (xx), Aytaç (xxx), Emre Okur (xxx), Azad (xx), Onur (xxx)



GOLLER: Dk. 7 (Pen.) ve 64 Yaser (Pendikspor), Dk. 44 Furkan (Altay)



SARI KARTLAR: Atakan (Altay), Aytaç, Azad, Ramiz (Pendikspor)



Maçtan notlar



Altay'da Cüneyt Biçer'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Teknik Direktör İsmet Taşdemir takımın dümenindeki ilk maçına çıktı. Taraftarlar maçtan önce Taşdemir'i tribüne çağırarak atkı hediye etti.



Maçtan önce hafta içinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden siyah-beyazlı kulübün eski başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Onursal Başkanı Erdoğan Tözge için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Taraftarlar saygı duruşunun ardından, "Erdoğan Tözge ölmedi kalbimizde yaşıyor" diye tezahürat yaptı.



Atatürk Stadı'ndaki mücadeleyi yaklaşık 1000 kişi izledi. Mersinli tarafı kale arkası tribünde de 10 Pendiksporlu taraftar takımlarını destekledi. İlk yarıda yağmur şiddetini çoğaltınca Altay taraftarları, "Pendik kapalıya" diye tempo tuttu. Bunun üzerine 10 konuk taraftar kapalı tribünün sağına alındı.



Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, ilk maçında 11'de 5 değişiklik yaptı. Takımda sakat stoperler İbrahim Öztürk ve cezalı Hayrullah'ın yerine Ulaş ve Murat Türkkan oynadı. Sağ bek Mustafa ve sol bek Kadir yedek kulübesine çekilirken Serkan ile Necdet forma giydi. İleri uçta da Hüsamettin'in yerine Ozan görev yaptı.



İsmet Taşdemir haftalardır ilk 11'e hasret kalan takımın yıldız isimlerinden İbrahim Akın'ı yine yedek soyundurdu. Tecrübeli futbolcu 59. dakikada Ozan'ın yerine oyuna girdi.