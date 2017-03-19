Altay 18 maçtır yenilmiyor

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Altay evinde Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Yenilmemezlik serisini 18 maça çıkarıp bu sezonun rekorunu kıran Altay 54 puanla 2'nci sıradaki yerini korurken, yeşil siyahlılarda 53 puana yükselerek 3'üncü basamakta kaldı.

3'üncü dakikada Kadir Gezer'den topu kapan Furkan pasını Abdulkadir'e aktardı. Ceza sahasına giren Abdulkadir'in şutunda top uzak direk dibinden auta gitti.20'inci dakikada Halil Karataş'ın sağdan kullandığı orta şut karışımı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. 36'ıncı dakikada Yiğit'in sağdan kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde Abdulkadir kafayı vurdu, kaleci Can topa son anda müdahale ederek gole izin vermedi. 51'inci dakikada Furkan'ın arapasında kaleci ile karşı karşıya kalan Murat Uluç şut çekmek yerine pasını Abdulkadir'e aktardı. Abdulkadir'in vuruşunda top yandan oyun alanını terk etti. 59'uncu dakikada sağ kanattan Altay ceza alalına girmeye çalışan Kadir Gezer kaleye şutladı. Kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.

62'nci dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Burak Süleyman'ın ortasında Halil Karataş topa elle müdahale edince hakem Ramazan Keleş penaltı düdüğünü çaldı.

63'üncü dakikada topun gerisine geçen Oğuzhan penaltı atışını gole çevirdi: 0-1.

64'üncü dakikada sol kanattan Furkan ortaladı, rakipten seken topa Murat Uluç ayak koydu. Meşin yuvarlak yan direği sıyırarak dışarı gitti.

76'ıncı dakikada Burak Süleyman'ın ceza yayı üzerinden çektiği şutu kaleci Serkan köşeden çıkardı.

78'inci dakikada Mustafa Murat'ın ortaladığı topa arka direkte Murat Uluç gelişine vurdu, kaleci Can bir kez daha gole izin vermedi.

87'nci dakikada Altay atağında ceza sahası içinde top Şenol'un eline çarptı. Karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş'in devam kararı verdi. Altaylı futbolcular ve teknik ekip uzun süre itiraz etti. Sportif Direktör Özden Toraydın tribüne gönderildi.

90'ıncı dakikada Altay skora denge getirdi. Soldan Mustafa Murat ortaladı, Abdulkadir'in kafayla indirdiği topa Murat Uluç vole vurdu: 1-1.

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