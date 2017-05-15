Altay 2. Lig'de

Spor Toto 3'üncü Lig 1. Grup play off finalinde Altay, daha önce 2 kez üzüldüğü Antalya'da bu defa Kocaelispor'u penaltılarla eledi ve 2. Lig'e çıkan taraf oldu

Erkan Kart-



Maç dakikaları:

4. Dakikada Murat Uluç sağ kanatta İbrahim Akın'a pasını verdi. Akın'ın ceza sahası içerisine ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan, topa vurmakta geç kalınca Kocaelisporlu defans oyuncusu topu kornere attı.

7. Dakikada ceza sahasının sol köşesindeki serbest vuruşu kullanan Kocaelispor'dan Kadir'in şutunu Altay kalecisi Aydın son anda parmaklarının uçuyla topa dokunarak kornere çeldi.

13. Dakikada Ferdi'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip çektiği şutu kaleci Can ayaklarıyla kurtardı.

38. Dakikada sol kanatta topla buluşan buluşan Burak Süleyman'ın ceza sahasına ortasında Burak Özbakır,topu kafa vuruşu ile filelere gönderdi: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. Dakikada sağ kanattan Furkan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin şutu az farkla dışarı çıktı.

61. Dakikada İbrahim Akın'ın ceza sahasının solundan ortasında ön direkte Murat Uluç, dokundu ve topu filelerle buluşturdu: 1-1.

88. Dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kocaelispor'dan Hamza'nun şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi. Uzatmalarda Altay penaltı kaçırdı

98. Dakikada Furkan, ceza sahası içerisinde Kocaelisporlu Erol tarafından düşürülmesi sonucu hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Altay'dan penaltı atışını kullanan Murat Uluç’un şutunda top üst direğe, ardından kaleci Can'a çarparak oyun alanına düştü. Dönen topu Kocaelispor defans oyuncuları uzaklaştırdı.

İlk uzatma devresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci uzatma devresinde de gol olmayınca 120 dakika beraberlikle sonuçlandı.





Seri penaltı atışları

Normal süresi ve uzatma dakikalara 1-1 eşitlikle sona eren maçta ilk penaltı atışını kullanan Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ın şutunda top filelerle buluştu. Altay'ın ilk penaltı atışını yapan Necdet'in şutu gol oldu. Kocaelispor'un ikinci penaltı atışında Oğuzhan'ın şutunda top üst direğe ardından da yere çarparak oyun alanına döndü. Altay'dan Murat Türkkan, Murat Uluç, Abdülkadir, Kocaelispor'dan Murat, Kadir, Özgür penaltı atışını gole çevirdi. Son penaltı atışından Altay'dan İbrahim Akın, topu filelerle buluşturarak takımına kupayı getirdi. Karşılaşma sonrası Altaylı futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kocaelisporlu futbolcular da büyük üzüntü yaşadı.





STAT: Antalya Stadı

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Samet Çavuş (xxx), Samet Çiçek (xxx)

ALTAY: Aydın (xxx)- Hayrullah (xx), Necdet (xx), Murat Türkkan (xx), Kadir (xx), Ferdi (xx) (Dk.71 Halil Yılmaz xx), Emre (xx) (Dk.59 Abdülkadir xx), İbrahim Akın (xxx), Furkan (xxx), Halil Karataş (xx) (Dk.88 Atakan), Murat Uluç (xxx)

KOCAELİSPOR: Can (xxx)- Kadir (xx), Murat (xx), Mesut (xx), Erol (xx), Hamza (xx) (Dk 116 Mehmet), Ali (xx), Burak Özbakır (xx) (Dk.81 Özgür x), Mert (xx), Burak Süleyman (xx), Sinan Pektemek (xx) (Dk.106 Oğuzhan)

GOLLER: Dk.38 Burak Özbakır (Kocaelispor), Dk.61 Murat Uluç (Altay)

PENALTILAR: Necdet, Murat Türkkan, Murat Uluç, Abdülkadir, İbrahim Akın (Altay), Burak Süleyman, Murat, Kadir, Özgür (Kocaelispor). Kocaelisporlu Oğuzhan penaltıdan yararlanamadı.

SARI KART: Kadir, Halil Karataş (Altay), Mert, Erol, Murat, Ali, Özgür, Mehmet (Kocaelispor) Spor Toto 3'üncü Lig 1. Grup play off finalinde Antalya'da Kocaelispor ile karşılaşan Altay , normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 biten karşılaşmada penaltı atışlarıyla rakibini 6-5 yenerek kupaya uzandı. Bu skor ile İzmir temsilcisi siyah beyazlılar, 2 sezon aranın ardından yeniden 2'nci Lig'e yükseldi ve 15 yıl sonra sonra kupa sevinci yaşadı. Kocaelispor futbolcuları sahaya çıkarken, üzerinde 'Antalyaspor'a Avrupa yolunda başarı dileriz' pankartıyla çıktı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından her iki takımın taraftarları 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' tezahüratı yaptı.Maç dakikaları:4. Dakikada Murat Uluç sağ kanatta İbrahim Akın'a pasını verdi. Akın'ın ceza sahası içerisine ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Furkan, topa vurmakta geç kalınca Kocaelisporlu defans oyuncusu topu kornere attı.7. Dakikada ceza sahasının sol köşesindeki serbest vuruşu kullanan Kocaelispor'dan Kadir'in şutunu Altay kalecisi Aydın son anda parmaklarının uçuyla topa dokunarak kornere çeldi.13. Dakikada Ferdi'nin rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip çektiği şutu kaleci Can ayaklarıyla kurtardı.38. Dakikada sol kanatta topla buluşan buluşan Burak Süleyman'ın ceza sahasına ortasında Burak Özbakır,topu kafa vuruşu ile filelere gönderdi: 0-1.Karşılaşmanın ilk yarısı Kocaelispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.50. Dakikada sağ kanattan Furkan'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi'nin şutu az farkla dışarı çıktı.61. Dakikada İbrahim Akın'ın ceza sahasının solundan ortasında ön direkte Murat Uluç, dokundu ve topu filelerle buluşturdu: 1-1.88. Dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kocaelispor'dan Hamza'nun şutu yan ağlarda kaldı.Karşılaşmanın 90 dakikası 1-1 eşitlikle sona erdi.98. Dakikada Furkan, ceza sahası içerisinde Kocaelisporlu Erol tarafından düşürülmesi sonucu hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Altay'dan penaltı atışını kullanan Murat Uluç’un şutunda top üst direğe, ardından kaleci Can'a çarparak oyun alanına düştü. Dönen topu Kocaelispor defans oyuncuları uzaklaştırdı.İlk uzatma devresi 1-1 eşitlikle tamamlandı. İkinci uzatma devresinde de gol olmayınca 120 dakika beraberlikle sonuçlandı.Normal süresi ve uzatma dakikalara 1-1 eşitlikle sona eren maçta ilk penaltı atışını kullanan Kocaelispor'dan Burak Süleyman'ın şutunda top filelerle buluştu. Altay'ın ilk penaltı atışını yapan Necdet'in şutu gol oldu. Kocaelispor'un ikinci penaltı atışında Oğuzhan'ın şutunda top üst direğe ardından da yere çarparak oyun alanına döndü. Altay'dan Murat Türkkan, Murat Uluç, Abdülkadir, Kocaelispor'dan Murat, Kadir, Özgür penaltı atışını gole çevirdi. Son penaltı atışından Altay'dan İbrahim Akın, topu filelerle buluşturarak takımına kupayı getirdi. Karşılaşma sonrası Altaylı futbolcular büyük sevinç yaşarken, Kocaelisporlu futbolcular da büyük üzüntü yaşadı.STAT: Antalya StadıHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Samet Çavuş (xxx), Samet Çiçek (xxx)ALTAY: Aydın (xxx)- Hayrullah (xx), Necdet (xx), Murat Türkkan (xx), Kadir (xx), Ferdi (xx) (Dk.71 Halil Yılmaz xx), Emre (xx) (Dk.59 Abdülkadir xx), İbrahim Akın (xxx), Furkan (xxx), Halil Karataş (xx) (Dk.88 Atakan), Murat Uluç (xxx)KOCAELİSPOR: Can (xxx)- Kadir (xx), Murat (xx), Mesut (xx), Erol (xx), Hamza (xx) (Dk 116 Mehmet), Ali (xx), Burak Özbakır (xx) (Dk.81 Özgür x), Mert (xx), Burak Süleyman (xx), Sinan Pektemek (xx) (Dk.106 Oğuzhan)GOLLER: Dk.38 Burak Özbakır (Kocaelispor), Dk.61 Murat Uluç (Altay)PENALTILAR: Necdet, Murat Türkkan, Murat Uluç, Abdülkadir, İbrahim Akın (Altay), Burak Süleyman, Murat, Kadir, Özgür (Kocaelispor). Kocaelisporlu Oğuzhan penaltıdan yararlanamadı.SARI KART: Kadir, Halil Karataş (Altay), Mert, Erol, Murat, Ali, Özgür, Mehmet (Kocaelispor)