Haber Kaynağı: DHA

Sportif Direktör Özden Toraydın, yönetimin tecrübeli teknik adamla görüştüğünü açıklayarak, "Şu anda sadece Mehmet Altıparmak ile ilgileniyoruz. Kendisine teklifimizi sunduk. Altıparmak bize dönüş yapacak. Başka hiç kimse ile masaya oturmadık. Altıparmak'la anlaşamazsak B planını devreye sokacağız. İki gün içinde yeni teknik direktörümüzü belirleyeceğiz" diye konuştu.Altay yönetiminden teklif aldığını doğrulayan Mehmet Altıparmak ise TFF 1'inci Lig'den de teklifler geldiğini söyledi. Şu an Mersin İdmanyurdu ile görüştüğünü dile getiren 47 yaşındaki teknik adam, "Altay'dan önce Samsunspor ve Mersin İdmanyurdu bana öneri getirmişti. Samsunspor'la anlaşamadık. Mersinli yöneticilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Altay'a ancak Mersin İdmanyurdu konusu netleştikten sonra cevap verebilirim. Çünkü onlar daha önce bana geldiler. Direkt Altay'a cevap verirsem, Mersin İdmanyurdu'na ayıp olur. Ben de gelişmeleri bekliyorum" ifadelerini kullandı.