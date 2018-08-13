Altay, Atakan ile güldü: 1-0

Spor Toto 1'inci Lig'deki yeni sezonun ilk maçında Altay, Ümraniyespor'u tek golle mağlup ederek lige 3 puanla başladı: 1-0

Erkan Kart-Ev sahibi ekip, Atatürk Stadı'ndaki maçı geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynadı. Altay'ın golünü 69'uncu dakikada oyuna ikinci yarıda giren Atakan attı.

Maç dakikaları:

2.Dakikada Altay defansının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Recep'in şutu az farkla üstten auta çıktı.

28. Dakikada gelişen Altay atağında Pedro sol kanattan serbest vuruşu kullandı, defanstan ileri çıkan Gençer'in kafa şutunda top üstten auta gitti.

38. Dakikada Ümraniyespor’dan Tarık'ın ceza sahası önünde topa eliyle dokunmasıyla kazanılan serbest vuruşu kullanan Altaylı Paixao, topu üstten az farkla dışarı attı.

İlk yarı golsüz bitti.

50. Dakikada sağ kanattan Oğuz'un ortasında Diabang'ın şutunu Altay kalecisi Emre son anda ayaklarıyla çıkardı.

66. Dakikada gelişen Altay atağında Aganovic'in sert şutunu kaleci Burak parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

69. Dakikada Altay öne geçti. Oyuna 48. dakikada Ferhat’ın yerine oyuna giren Atakan kendi yarı alanından sürüklediği topu ceza sahasına girerken sağ çaprazdan düzgün bir şutla topu Ümraniye ağlarıyla buluşturdu: 1-0. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Maçı 1-0 Altay kazandı.

Maç notları:

Altay, Spor Toto 1. Lig'de 7 yıl sonra oynadığı ilk maçına geçen sezon 2. Lig'de Gümüşhanespor'la oynanan şampiyonluk maçı sonrası aldığı ceza nedeniyle taraftarsız sahaya çıktı.

Yönetim maçtan 1 gün önce eski futbolcularına 950 bin TL borcunu ödeyerek yeni kadrosuna lisans çıkardı.

Paixao'nun lisansı, Portekiz'den beklenen evrak geç gelince maç sabahı çıkarıldı. Portekizli futbolcu, maça ilk 11'de başladı