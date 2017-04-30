Altay, Çorum Belediye'ye Ankara'da hazırlanıyor

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta normal sezonun son haftasında dün evinde küme düşen Beylerbeyispor'u 6-1 yenerek ikinci sırayı alan ve beşinci basamaktaki Çorum Belediyespor'la play off'ta eşleşen Altay, Ankara'da kampa girdi

2'nci Lig Kırmızı Grup şampiyonu Ankaragücü, tesislerinin kapılarını siyah beyazlılar için açtı. Altay 4 Mayıs Perşembe günü Çorum Belediyespor'la deplasmanda oynayacağı yarı final ilk maçından bir gün önce Başkent'ten karayoluyla Çorum'a gidecek. Altay'ın 27 kişilik kadrosunda kırmızı kart cezalısı forvet Hüsamettin de yer alıyor.

Siyah beyazlılar, normal sezonda dış sahada 1-1 berabere kaldığı Çorum ekibini ikinci yarıda evinde 2-1 mağlup etmişti. Altay, Çorum'dan galibiyetle dönüp, 8 Mayıs Pazartesi günü İzmir'de saat 16.00'da oynanacak rövanşta da üstünlük kurarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.Yarı finaldeki diğer eşleşmede Ankara Demirspor ile Kocaelispor kozlarını paylaşacak. Teknik Direktör Cüneyt Biçer, 'İlk hedefimiz finale kalmak, daha sonra bir üst lige çıkmak. Umutlu, inançlı ve güçlüyüz' dedi.



Yedekler sınıfı geçti



Altay'da son 2 haftada şans bulan yedek ağırlıklı kadro teknik heyetten tam not aldı. Deplasmanda 0-0 sona eren Sancaktepe ve dünkü 6-1'lik Beylerbeyi maçlarında oynayan kaleci Aydın, stoperler Hayrullah ve Ulaş, orta saha oyuncuları Muhammet Sait ve Ferdi en fazla dikkat çeken isimler oldu. Furkan, attığı 2 golle toplamda 9 gole ulaşarak geçen sezonki 10 gollük performansına yaklaştı. İki kez rakip fileleri sarsan Ferdi, siyah beyazlı formayla ilk gollerini kaydetti. Muhammet Sait, ilk profesyonel golüne imza atarken, 3 gole ulaşan Hasan, ikinci yarıda ilk kez gol sevinci yaşadı. Altay, en son 2011-12'de 2'nci Lig'de Kocaelispor'u 6-0 yenmişti.

