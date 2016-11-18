Altay'da 1 iyi 1 kötü haber

Kurul, 2014-15'te siyah beyazlı formayı giyen Kürşat Ergun Aydın'ın 50 bin TL alacağını onaylayan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun (UÇK) kararına yapılan itirazı reddederek, futbolcuya gerekli ödemenin yapılmasını kabul etti.Kaynak: DHA
Tahkim Kurulu, yine aynı sezondan 90 bin TL alacağı olan Yüksel Kayaalp'i haklı bulan Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun görevli olmadan hüküm kurmasının yanlış olduğunu belirterek görevsizlik kararı vermesi gerektiğini karar altına aldı. Kurul, UÇK'nın bu konudaki kararını oybirliği ile kaldırdı. Yüksel Kayaalp'in davasının adli yargıda görüleceği kaydedildi.
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