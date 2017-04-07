Altay'da 4 futbolcu forma bekliyor

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta pazar günü deplasmanda Kızılcabölükspor'la karşılaşacak olan zirve takipçisi Altay'da cezalı Furkan ve Halil Karataş'ın yokluğunda 4 futbolcu forma bekliyor

Teknik direktör Cüneyt Biçer'in Furkan'ın yerine kanatta İbrahim Akın ya da Yolcu Mansız'ı görevlendireceği, ön liberoda ise Halil Karataş'ın yerine Muhammed veya Emre'yi oynatacağı öğrenildi. Levent Biçer, "Eksikleri kafamıza takmıyoruz. Şimdiye kadar kim oynadıysa başarılı oldu. Biz sistem takımıyız" dedi.



Ligde hiçbir iddiası bulunmayan Kızılcabölükspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefleyen siyah beyazlı takım, 5 puan önünde yer alan lider Sancaktepe Belediyespor'un evinde Kocaelispor'a takılmasını umut ediyor. Son 20 maçında 12 galibiyet, 8 beraberlik alan Altay, Denizli'den galibiyetle dönmesi halinde dış sahada 3'te 3 yapacak. İlk yarıdaki randevuyu İzmir ekibi Yiğit, Hüsamettin ve Furkan'ın golleriyle 3-0 kazanmıştı.



Öte yandan Tavas İlçe Spor Güvenlik Kurulu kararıyla Altay taraftarı maça alınmayacak.