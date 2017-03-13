Altay'da 4 futbolcuya kart uyarısı

Spor Toto 3'üncü Lig 1inci Grup'ta çarşamba günü deplasmanda Bayburt Grup Özel İdare ile karşılaşacak zirve takipçisi Altay'da Teknik Direktör Cüneyt Biçer, sarı kart sınırındaki 4 as futbolcuyu dikkatli olmaları konusunda uyardı

Siyah beyazlılarda ilk 11'in vazgeçilmezleri arasında yer alan sağ bek Necdet, stoper Murat Türkkan, ön libero Halil Karataş ve sağ kanat Furkan, Bayburt'ta kart görmeleri halinde pazar günü evlerinde şampiyonluk yarışındaki rakipleri Kocaelispor'a karşı forma giyemeyecek.Altay'da Hüsamettin'in yerine cezası biten Murat Uluç'un, ön liberoda ise Muhammed'in yerine yine cezasını tamamlayan Atakan'ın ilk 11'de görev alması bekleniyor.



Teknik Direktör Biçer'in kadroda 1-2 değişiklik daha yapabileceği belirtildi. Ligde 16 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Altay, son 2 deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor ve Kütahyaspor'la berabere kalarak 4 puan kaybetti. Siyah beyazlılar, Bayburt'ta dış sahadaki galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor.