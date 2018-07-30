Altay'da 5 genç gitti

Spor Toto 1'inci Lig'de 7 yıl sonra mücadele edecek Altay'da genç futbolcular bir bir kadrodan elendi

Altay'da 5 genç gitti
30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01

Daha önce stoper Ulaş'ı Darıca Gençlerbirliği'ne, sol bek Kadir'i Düzcespor'a kiralık gönderen, Hasan'ı ise satış listesine koyan siyah-beyazlılarda şimdi de altyapıdan yetişen stoper Cenk ve orta saha oyuncusu Abdullah, deneyim kazanmaları için Karacabey Birlikspor'a kiralandı. İzmir temsilcisinde toplam 5 genç futbolcu kadrodan ayrılmış oldu. Geçen sezon Utaş Uşakspor'a kiralanan genç stoper Çağrı ise teknik heyetin gözüne girerek takımda kalmayı başardı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay
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