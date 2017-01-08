Altay'da 7 futbolcu ayrıldı

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, ilk yarı sonunda 7 futbolcusuyla yollarını ayırırken, 5 takviye yaparak ara transfer dönemini noktaladı

Kaleciler Süleyman ve Yusuf, stoper Gökhan, orta saha oyuncusu Fatih, Orhan, Orhun ve Serhat'la vedalaşan siyah beyazlılar, Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan Demirol, Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat Uslu, Altınordu'dan orta saha oyuncusu Muhammed Emel, Kastamonuspor 1966'dan stoper Murat Türkkan ve son olarak Sakaryaspor'dan forvet Abdülkadir Akyıldız ile anlaştı.



Futbol direktörü Özden Töraydın, transfer listelerinde yer alan 6 futbolcudan 5'i ile anlaştıklarını belirterek, "Sadece Hatayspor'dan ön libero Yılmaz Özeren'i kadromuza dahil edemedik. Kendisiyle el sıkışmıştık ancak transfer yasağı olan Hatayspor futbolcuyu bırakmadı. Alternatifli bir kadroya sahibiz. İlk yarının sonunda yakaladığımız çıkışı ikinci devrede de sürdüreceğimize inanıyoruz. Sistemimizi oturttuk, takımda aile ortamını yakaladık. Hedefe yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu. Altay, Antalya kampında yarın 15.00'te Düzcespor'la ikinci hazırlık maçını oynayacak.



SALDIRI NEDENİYLE EĞLENCE YOK



Altay 1914 Taraftarlar Derneği, 5 Ocak'ta Bayraklı'daki İzmir Adliyesi'ne yapılan terör saldırısı nedeniyle, kulübün 103. kuruluş yıl dönümü olan 16 Ocak'ta eğlence etkinliklerinin iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Gerçekleştirilen adi terör saldırısı tüm İzmirlileri olduğu gibi biz Altay taraftarını da derinden etkilemiş, saldırıda yitirdiğimiz 2 şehidin acısı yüreğimizi yakmıştır. Kutlamalarımızın sadece eğlence kısımlarını iptal ettik. Terörün karşısında en büyük duruşun 'Biz buradayız ve bu ülke için birlikteyiz' diyebilmek olduğunun bilincindeyiz. Her şeye rağmen takımımıza ve ülkemize sahip çıkacağız. Terörden korkmuyoruz. Kulübümüzün kuruluş yıl dönümünü, her yıl olduğu gibi ancak matemimizi de unutmayarak gerekli mercilerin izniyle Alsancak'ta kutlayacağız. Herkesi 16 Ocak'ta Alsancak'a davet ediyoruz" denildi.



