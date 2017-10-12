Altay'da birlik mesajı

ALTAY Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı camiaya birlik mesajları verdi. Aybars Akoğlu başkanlığındaki Altay Sosyal Dayanışma Derneği'nin (ASDD) ziyaretinde bir spor kulübünden öte dev bir aile olduklarını dile getiren Başkan Ekmekçioğlu, "Büyük Altayımız'ın adı gibi büyük hedeflere koşması için en önemli nokta camiamızın tüm dinamikleri ile bir araya gelmesidir. Söz konusu Altay olduğunda biz 'Küskün' kelimesini kabul etmiyoruz. Kurumsallaşma anlamında önemli bir yol kat ettik. Bu dönemde birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Altay Sosyal Dayanışma Derneği de camiayı kucaklayacak, motivasyonumuzu artıracak adımlar atıyor" dedi

ASDD Başkanı Aybars Akoğlu ise Özgür Ekmekçioğlu yönetiminin yere sağlam basan, popülist söylemlerden uzak gerçekçi hedefler belirleyerek bu doğrultuda hareket etmesinin en büyük artı olduğunu belirtti. Akoğlu, "Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu Alsancak Stadı sürecinde her platformda kulübümüzün haklarını koruyacak adımlar attı. Bu sportif başarının dahi önünde bir kazanım. Türkiye çapında yürütülen spor okulları yapılanması ve doğru yönetim ile Altayımız kısa zamanda eski günlerine dönecek. Biz Altay sevdalılarına düşen görev bu denli iyi niyetli ve doğru stratejiler belirleyen yönetimlere sahip çıkmaktır" diye konuştu.



OYA DAĞISTAN UNUTULMADI



Altay'ın unutulmaz yöneticilerinden Oya Dağıstan unutulmadı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı kulüpte önemli görevler üstlenmiş, Türkiye'nin ilk kadın futbol yöneticisi olan Dağıstan'ı vefatının 9'uncu yıl dönümünde saygıyla andıklarını söyledi. Ekmekçioğlu, "Bir yöneticiden öte futbolcularımıza ablalık, taraftarlarımıza analık yapan, Beşiktaş ve Milli Takım'ın eski voleybolcularından, gerçek bir spor insanı olan Oya Dağıstan örnek kişiliği ve Altay sevdası ile kulübümüzün sembol isimlerindendir. Ruhu şad olsun" dedi.

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