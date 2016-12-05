Altay'da Cüneyt Biçer mucizesi

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta deplasmanda Kozan Belediyespor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yapan Altay, 4 hafta önce göreve gelen teknik direktör Cüneyt Biçer'le tırmanışa geçti

Cüneyt Biçer nezaretindeki ilk sınavında evinde Kartalspor'la 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar, bir sonraki hafta Çorum Belediyespor deplasmanından aynı skorla 1 puan söktü. Son 2 haftada Kızılcabölükspor'u 3-0, Kozan'ı ise 2-0'la geçen Altay, Biçer yönetiminde çıktığı 4 müsabakada 8 puan toplayıp zirve iddiasını sürdürdü.



Kozan'da ilk yarıda tutuk oynadıklarını dile getiren Cüneyt Biçer, "Devre arasında oyuncularıma bu maçı kazanmamız gerektiğini anlattım. Onlar da gerekli reaksiyonu gösterdi. İkinci yarıda ezici bir üstünlük kurduk. Goller son bölümde gelse de önemli bir galibiyet aldık. Lider Sancaktepe ile evimizde oynayacağımız karşılaşmaya 3 puan için hazırlanacağız" dedi. Ön libero Halil Karataş'ın cezalı duruma düştüğü Altay'da Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Kozan galibiyet primini 3 bin TL'den, 4 bin TL'ye çıkardı.