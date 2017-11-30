Altay'da Doğan hayal kırıklığı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği forvet oyuncusu Doğan Karakuş, şimdiye kadar sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşattı

Siyah-beyazlı formayla henüz beklentileri karşılayamayan tecrübeli futbolcu ilk yarının bitimine 3 hafta kalmasına rağmen rakip fileleri 1 kez bile sarsamadı. Yedek kulübesini mesken tutan 24 yaşındaki oyuncu 14 hafta geride kalırken, oynadığı 12 müsabakanın 9'unda yedek soyundu, 3 kez de ilk 11'de şans buldu. Doğan, ligde toplam 322 dakika süre aldı. Kariyerinde 2'nci Lig'de 40 golü bulunan forvet oyuncusu bu hafta Hacettepespor deplasmanında Altay formasıyla ilk gol sevincini yaşamaya çalışacak. En son 3 Mayıs 2017'de Bandırmaspor formasıyla gol kaydeden Doğan, Hacettepe ağlarını sarsarsa 214 gün sonra gol atma başarısı gösterecek.