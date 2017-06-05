Altay'da Ferdi sıkıntı

Spor Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay'da iç transfer görüşmeleri sürerken, orta saha oyuncusu Ferdi Coşkun'la yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadığı öğrenildi

Geçen sezon özellikle son haftalardaki performansıyla siyah beyazlı ekibin play off'ta şampiyon olmasına katkı sağlayan deneyimli futbolcunun önerilen rakamı az bulduğu ve düşünmek için zaman istediği kaydedildi.



Teknik Direktör Cüneyt Biçer'in, 18 maçta forma giyip 3 gol atan 30 yaşındaki futbolcunun takımda kalmasını istediği, Sportif Direktör Özden Töraydın'ın tecrübeli kramponla bu hafta yeniden görüşeceği belirtildi. Altay, iç transferde orta saha oyuncusu Halil Yılmaz'la da ilk görüşmede anlaşamamıştı. İç transferde İbrahim Akın, Necdet, Murat Türkkan ve Ulaş'la nikah tazeleyen siyah beyazlılar dış transferde golcü Yıldıray Koçal ile el sıkıştı. Öte yandan sezon başında kadro dışı bırakılan Kubilay Baktır'ın sözleşmesi feshedildi.





