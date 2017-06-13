Altay'da Halil Yılmaz kalıyor

Spor Toto 2'nci Lig'de zirveye oynayacak bir kadroyla yola çıkmaya hazırlanan Altay'da yönetimin daha önce anlaşamadığı orta saha oyuncusu Halil Yılmaz, ikinci görüşmede yuvada kalmayı kabul etti

Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde, Sportif Direktör Özden Töraydın'la bir araya gelen 24 yaşındaki futbolcu 2 yıllık sözleşme imzaladı. Töraydın, mukavelesi sona eren oyunculardan İbrahim Akın, Murat Türkkan, Necdet, Hayrullah, Ferdi ve Ulaş'ın ardından Halil Yılmaz'la yeniden anlaşarak iç transferi büyük ölçüde tamamladıklarını söyledi.



Dış transferde Keçiörengücü'nden santrfor Yıldıray Koçal, Sivasspor'dan stoper İbrahim Öztürk ve Bandırmaspor'dan sol bek Serkan Sözmen'le el sıkıştıklarını hatırlatan Özden Töraydın, "Bir kaleci, iki de orta saha oyuncusu almak istiyoruz" diye konuştu.



Geçen sezon Bandırma'da kiralık oynayan Bursasporlu kaleci Okan Kocuk'u gündemine alan yönetim, kulübünün genç file bekçisini bonservisiyle vermemesi üzerine alternatif isimlere yöneldi. Yönetim, menajerlerin önerdiği Sivasspor'dan ayrılan orta saha oyuncusu Adem Koçak'a ise soğuk bakıyor.