Altay'da İbrahim'in performansı yüz güldürüyor

Sezon başında Sivasspor'dan yuvaya dönen deneyimli futbolcu, ilk devrede rakip fileleri sarsamazken ikinci yarıda 3 gol kaydederek eski günlerine geri dönüş sinyalleri verdi. 2017'de oynana maçlarda deplasmanda Tekirdağspor, Erzin Belediyespor ve son olarak da deplasmanda Van Büyükşehir Belediyespor ağlarını havalandıran 33 yaşındaki İbrapim Akın, ilk defa mücadele ettiği 3'üncü Lig'e yeni yeni ısınıp, skora katkı sağlayarak takımın adeta yeni transferi oldu.Kaynak: DHA
Sezon başı hazırlık kampı görmediği için ilk yarıda fiziksel eksiği bulunan İbrahim Akın'ın planladıkları gibi ikinci devrede daha yararlı oynamaya başladığını belirten teknik direktör Cüneyt Biçer, şunları söyledi:
"Hedefimiz 2'nci yarıda daha iyi bir İbrahim Akın'ı sahada görmek. Elinden geleni yapıyor, maçın içinde zaman zaman düşüşler yaşasa da artık çok daha farklı, arzulu oynuyor. Takım içinde sevilen bir oyuncu. Müthiş kariyerine rağmen egosu olmayan, son derece mütevazı bir futbolcu. Takım arkadaşları üzerinde geçmişini asla baskı unsuru olarak kullanmıyor. Bu açıdan da bize büyük fayda sağlıyor."
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