Altay'da kaptanlardan güvence

Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi ikinci etap hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Altay'da takım kaptanları Murat Uluç, İbrahim Akın ve İbrahim Öztürk, taraftarlara başarı sözü verdi

Altay'da kaptanlardan güvence
17 Temmuz 2018 Salı 16:03

Antrenmanların yoğun tempoda geçtiğini belirten üç usta futbolcu, "Aramıza katılan yeni arkadaşlarımız da bize kısa sürede uyum sağladı. Onlar da Altay formasını taşımanın ne kadar önemli olduğunun farkında. Taraftarımız merak etmesin. Altay'a yakışan mücadeleyi sergileyeceğiz" dedi.

Tek hedeflerinin siyah beyazlı takımı hak ettiği Süper Lig'e taşımak olduğunu vurgulayan kaptanlar, "Ne kadar zor bir ligde yer aldığımızı çok iyi biliyoruz, ancak kenetlendiğimizde başaramayacağımız bir şey yok. Üst üste üçüncü şampiyonluğu yaşamak için buradayız. Bize güvenenleri mahçup etmeyeceğiz. Takıma kaptanlıkla birlikte ağabeylik yapacağız. Motivasyonumuzu her zaman en üst seviyede tutacağız. Biz istersek başarırız. Her zaman daha çok çalışıp hedefe ulaşmak için çaba göstereceğiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Acun Ilıcalı'nın eski eşi ve çocuklarının bulunduğu motoryat batma tehlikesi geçirdi
Sonraki Haber
Denizli'de su kaynağı arbedesi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.