Altay'da mücadele sevinci

Spor Toto 1'inci Lig'de zorlu Boluspor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen Altay, 60 dakikaka eksik oynamasına rağmen sergilediği mücadeleyle camianın yüzünü güldürdü

Rakibine ilk puan kaybını yaşatan İzmir temsilcisi aynı zamanda namağlup unvanını korudu. Taraftarlar maçtan sonra futbolcularla zafer pozu verirken, başkan Özgür Ekmekçioğlu da soyunma odasına girerek siyah-beyazlı takımı tebrik etti. Başkan Ekmekçioğlu, "Armaya, formaya layık bir mücadele gösterdiniz. Taraftarımız bu kadar yol geldi ve emeğinizin karşılığını verdi. Böyle oynadığımız sürece size canımız feda. Ayağınıza sağlık, hepinize teşekkür ederim" dedi.

Teknik direktör Alper Avcı, "Gençer'in atılmasından itibaren uzatmalarla beraber 65 dakika Boluspor gibi bir takıma karşı oyuncularım puan aldı. Tabi ki Boluspor'un da pozisyonları vardı. Biz doğru savunma yaptık, doğru pozisyonlara çıktık. Ön tarafta özellikle Kappel'in Pedro'nun daha sonra Ivanov'un bir pozisyonu var. Galip de gelebilirdik ama kendi adıma önemli bir puan aldık. Giresun maçında seyircimizle beraber galip gelerek kafamızdaki planı devam ettirmek istiyoruz" diye konuştu. Altay'da kırmızı kart gören Gençer'in yerine oyuna giren Bulgar stoper Ivanov ilk kez siyah-beyazlı formayı terletti.

GENÇER'E UYARI GELECEK

Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, 29'uncu dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Gençer Cansev'e ceza vermeyi düşünmediklerini, tecrübeli stoperi uyaracaklarını açıkladı. Gençer'in büyük üzüntü yaşadığını belirten Özden Töraydın, "Devre arasında tüm takım Gençer'in durumunu gördü ve maçı kaybetmemek için söz verdi. Maçın atmosferinden ilk gördüğü sarı kartı unutmuş. Bu tecrübedeki bir oyuncu gereksiz ikinci sarı kartı görmemeliydi. Mücadelesinden memnunuz. Hemen ceza vermek yerine hem takımı hem Gençer'i uyaracağız. İleride hatalar pahalıya patlayabilir" şeklinde konuştu.

"PENALTIMIZ VERİLMEDİ"

Boluspor deplasmanında Kappel'le girdikleri bir pozisyonda penaltılarının verilmediğini söyleyen sportif direktör Özden Töraydın, "Süper Lig hakemi Mustafa Öğretmenoğlu maça konsantre olmamış. Gençer'e gösterdiği ilk sarı kart yanlıştı. Penaltı pozisyonunu da kaçırdı. Yakından takip etmedi. Bu sezon İstanbulspor ve Adanaspor maçlarının ardından üçüncü kez yüzde yüz penaltımız verilmedi" yorumu yaptı.