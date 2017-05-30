Altay'da Necdet tamam

Spor Toto 2'nci Ligu'ne 2 yıl aradan sonra dönen Altay, iç transferde sözleşme yenilediği İbrahim Akın'ın ardındın sağ bek Necdet Kaba ile de prensipte anlaştı

Sportif Direktör Özden Töraydın, evlilik arifesinde olan deneyimli futbolcu ile her konuda anlaştıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta 1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak olan Necdet, geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmada görev alıp siyah beyazlı takımın play off'tan 2'nci Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. İzmir ekibi yarın stoper Murat Türkkan'la bir araya gelip sözleşme yenilemeyi planlıyor.