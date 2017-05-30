Altay'da Necdet tamam

Sportif Direktör Özden Töraydın, evlilik arifesinde olan deneyimli futbolcu ile her konuda anlaştıklarını söyledi. Önümüzdeki hafta 1 yıllık resmi sözleşme imzalayacak olan Necdet, geride bıraktığımız sezon 29 karşılaşmada görev alıp siyah beyazlı takımın play off'tan 2'nci Lig'e yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. İzmir ekibi yarın stoper Murat Türkkan'la bir araya gelip sözleşme yenilemeyi planlıyor.
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