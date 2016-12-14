Altay'da yedek kaleci alkış aldı

Altay'da birinci kaleci Süleyman'ın, Kızılcabölükspor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından son 2 haftada elvidenleri devralan Aydın Bağ, performansıyla hem teknik heyetten, hem de taraftarlardan alkış aldı

Önceki hafta Kozan Belediyespor deplasmanında ilk profesyonel maçına çıkan genç file bekçisi, son olarak İzmir'de lider Sancaktepe Belediyespor karşısında kalesinde güven verdi. Özellikle yan toplardaki başarısıyla dikkat çeken Aydın, görev yaptığı 180 dakika boyunca kalesini gole kapattı.



Alaşehir Belediyespor'da futbola başlayan, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'da top koşturduktan sonra sezon başında Altay'a transfer olan 23 yaşındaki eldiven, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 müsabakada oynarken, Bölgesel Amatör Lig'de 49 kez görev aldı. Aydın, siyah beyazlı kulübe boş mukavele imzalayarak geldi. Altay teknik direktörü Cüneyt Biçer, "Aydın'a güveniyorduk, o da kritik pozisyonlarda soğukkanlı kurtarışlar yapıp bizi mahcup etmedi" dedi.



