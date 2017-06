Altay'da Yiğit ile yollar ayrıldı

Spor Toto 2'nci Lig ekibi Altay, son 3 sezonda takımda forma giyen sol bek Yiğit Yöney ile yollarını ayırdı

Altay'da 2014-15 sezonunda 2'nci Lig'de küme düşme acısı, geride bıraktığımız sezon ise 3'üncü Lig'de play off şampiyonluğu yaşayan Yiğit, sosyal medya hesabından paylaştığı veda yazısında, "3 yıl önce kapısından girdiğim, tüm kalbimle oynadığım evimden ayrılıyorum. Bu zamana kadar emeği geçen herkese teşekkür ederim. Büyük Altay camiası hakkınızı helal edin" dedi.



"Bu kulübün üzerimde çok emeği var" diyen 25 yaşındaki oyuncu şunları söyledi:



"Ayrılık da sevdaya dahil. Artık kalbimin yarısı ölene kadar Altay için atacak. Altay en üst yerlerde olmaya layık. Umarım birgün yollarımız tekrar kesişir. Her zaman her yerde en büyük Altay."



Sözleşmesi yenilmeyen Erhan ise ayrılık mesajında, "Okyanus gibi tarihinde damla olmaktan gurur duyduğum Büyük Altay'ın gönlümdeki yeri her zaman özel olacak" ifadelerine yer verdi. Altay 1914 Taraftarlar Derneği, iki oyuncuya emekleri için teşekkür ederek futbol hayatlarında başarı diledi.