Altay'dan savunmaya takviye

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup ekiplerinden Altay, ara transer döneminde ikinci imzayı Denizli Büyükşehir Belediyespor'dan sağ bek Mustafa Murat Uslu'ya attırdı. Siyah beyazlılar, 24 yaşındaki futbolcu ile sezon sonuna kadar ön sözleşme imzaladı

Futbola Anamur Muzspor'da başlayan Mustafa Murat, Denizli Bozkurt Belediyespor, Denizli Büyükşehir Belediyespor ve Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Yeşil Bursa'da profesyonel oldu. 2012-15 yılları arası 3 sezon Bursa temsilcisinde top koşturan savunma oyuncusu, son 1.5 sezonda Denizli temsilcisinde görev aldı.Bu sezon Denizli Büyükşehir Belediyespor formasıyla ilk yarıda 12 lig, 1 de kupa karşılaşmasında mücadele eden Mustafa Murat, 3'üncü Lig'de 81 müsabakada 3 gol kaydetti.



Altay, devre arasındaki ilk transferini Sivas Belediyespor'dan kaleci Serkan'la anlaşarak yapmıştı. Altay orta saha, stoper ve kanat takviyesi için temaslarını sürdürüyor.



Altay'da Fatih, Süleyman, Gökhan ve Yusuf'un sözleşmeleri feshedilirken, ayrılmak isteyen Serhat ve Orhun'la görüşmeler sürüyor. Kadro dışı kalan Emre ise takımdan ayrı antrenörle çalışacak.

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