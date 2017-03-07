Altay'ı Murat sırtlıyor

Son olarak deplasmanda 1-1 sona eren Kütahyaspor maçında 90+5. dakikada fileleri sarsarak takımına 1 puan kazandıran deneyimli santrfor, toplam gol sayısını 13'e çıkararak krallık yarışında iddiasını sürdürdü. Bu sezon Murat'ın ağları havalandırdığı 11 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik alıp 21 puan toplayan siyah-beyazlılar, sadece 2 kez sahadan eli boş ayrıldı.
Daha önce İzmir ekibinde 2012-13 sezonunun ikinci yarısında 4 gol, 2013-14'ün ise ilk devresinde 8 gol kaydeden Murat Uluç, bu sezon şimdiden 13 gole ulaşarak takımın skor yükünü çekti. Kütahya deplasmanında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen 35 yaşındaki forvet, cuma günü İzmir'de Karacabey Birlikspor'a karşı forma giyemeyecek. Güçlü bir hücum hattına sahip olduklarını belirten Murat, "Arkadaşlarım benim eksikliğimi hissettirmez. Taraftarımız bizi desteklemeye devam etsin" dedi.
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