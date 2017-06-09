Altay İbrahim Öztürk'le prensipte anlaştı

Spor Toto 2'nci Lig'e yükselen Altay, geçen sezon Sivasspor formasıyla TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk sevinci yaşayan İbrahim Öztürk ile prensip anlaşmasına vardı. 2.5 sezondur Sivas'ta oynayan 35 yaşındaki stoper, 6.5 sezon formasını giydiği Bursaspor'da, 2009-10'da Süper Lig şampiyonluğu kupasını kaldırdı

Kayserispor'da profesyonel olan İbrahim Öztürk, Altay'ın TFF 1'inci Lig'de yer aldığı 2006-07 ve 2007-08 sezonlarında siyah-beyazlı formayı terlettikten sonra Bursaspor'a transfer oldu.



Tecrübeli stoper Süper Lig'de 189, TFF 1'inci Lig'de 75, 2'nci Lig'de 78, 3'üncü Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda 46, Süper Kupa'da 1 maça çıkarken, Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 9 kez forma giydi. İbrahim Öztürk, geçen sezon Sivasspor'da 26 lig, 5 kupa maçında forma giydi. Sportif Direktör Özden Töraydın'la bugün masaya oturup şartlarda anlaşan İbrahim'in pazartesi günü sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Kulübüyle mukavelesi biten usta krampon, 10 gün önce fıtığı ameliyatı geçirdi.