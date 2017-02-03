Altay için çıkış maçı

Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup'ta son 2 maçında 4 puan kaybederek zirve yarışında tökezleyen Altay'da pazar günü İzmir'de ağırlayacağı Ankara Demirspor'u yenerek yeniden çıkışa geçme hesapları yapıyor

Play off mücadelesi veren Başkent temsilcisinin ikinci yarıya 2 galibiyet, 1 beraberlikle başladığını hatırlatan teknik direktör Cüneyt Biçer, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirterek, "Karşımızda genç, çok koşan, dirençli ve baskılı futbol oynayan bir takım olacak. Ancak bu saatten sonra rakibin kim olduğu önemli değil. Hedefimiz 3 puan" dedi.



Siyah beyazlı ekipte cezası sona eren sağ bek Necdet, görev verilmesi halinde ilk 11'deki yerini alabilecek. İlk yarıda Ankara'da oynanan maçta 90+4. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren tecrübeli futbolcu, "Ankara Demirspor'u bu kez İzmir'de yenmek istiyoruz. Hocam şans verirse elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.



Altay'da cezalı stoper Erhan'ın yokluğunda savunmada Hayrullah'ın görev alacağı öğrenildi. Kemik iliği ödemi tedavisi süren forvet Hüsamettin'in bu hafta kadroda yer almasının zor olduğu açıklandı.