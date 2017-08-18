Altay ile Menemen yenişemedi: 1-1

2. Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Altay ile Kırmızı Grup’un iddialı ekiplerinden Menemenspor, yeni sezon öncesi İzmir Atatürk Stad’ında hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Her iki takımın teknik heyetleri önümüzdeki hafta başlayacak lig maçları öncesinde tüm oyuncularına şans verdiği mücadele 1-1 sonra erdi

Erkan Kart- İlk 15 dakika rakip kaleye daha fazla atak yapan Menemenspor, 2 net pozisyon bulmasına rağmen bunları değerlendiremedi. Altaylı futbolcuların dengeyi sağlamasıyla karşılıklı ataklar şeklinde devam eden maçın 44. Dakikasında Altay’dan Hüsamettin attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapattı. 2. Yarı risk alan Menemen Belediyespor 70. dakikada serbest vuruştan Taşkın ile beraberliği yakaladı. Galibiyet için bastıran Altay maç boyunca; Ferdi, Hüsamettin, Halil Karataş, İbrahim Öztürk ve Murat Uluç ile girdiği pozisyonlarda 5 kez direğe takıldı. Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin ve Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun tribünde birlikte izlediği müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmadı.



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Başkan Ekmekçioğlu, As Başkanlar Sabri Sevenoğlu ve Levent Doğanoğlu ile müsabaka sonrası rahatsızlığından ötürü Ege Üniversitesi Hastanesi’nde tedavisi süren Altay eski başkanlarından Mehmet Erdoğan’ı ziyaret etti. Erdoğan’a Menemen müsabakası sonrası oyuncuların imzaladığı Altay forması hediye edilirken; Başkan Ekmekçioğlu, Pazartesi günü taburcu olabileceği müjdesini veren Erdoğan’ı en kısa zamanda tribünde yanlarında görmek istediklerini söyledi.



