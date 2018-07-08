Altay'ın gençlerine talip var

ERZURUM kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Altay'ın genç futbolcularına alt liglerde yer alan kulüpler talip oldu

İzmir ekibinde fazla forma şansı bulamayan gençlerden stoper Ulaş Zengin'i 3. Lig takımı Turgutluspor'un, stoper Çağrı Buğra Dişsiz'i ise geçen sezon kiralık oynadığı 2. Lig temsilcisi Utaş Uşakspor'un istediği belirtildi. İzmir ekibinde sol bek Kadir için de pek çok takımın nabız yokladığı ifade edildi. Yönetim kamp sonrası bu futbolcuları deneyim kazanmaları için forma şansı bulabilecekleri kulüplere kiralık olarak göndermeyi planlıyor.