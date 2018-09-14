Altay'ın kozu Paixao

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda zirve ortağı Boluspor'la karşılaşacak Altay, Portekizli golcüsü Marco Paixao'nun ilk 4 haftadaki başarılı performansına güveniyor

Attığı 5 golle gol krallığı yarışında zirvede yer alan Paixao, yine siyah beyazlı takımın en önemli gol umudu olacak. Türkiye'de ilk kez forma giyen 33 yaşındaki santrfor ilk gol sevincini Afjet Afyonspor deplasmanında yaşarken, İstanbulspor deplasmanında ise hat-trick yaparak alkış topladı. Son olarak İzmir'deki Adanaspor maçında rakip fileleri sarsan Marco Paixao, attığı birbirinden şık gollerle ilk haftalardan rakip kaleci ve savunmacıların korkulu rüyası oldu.