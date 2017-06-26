Altay'ın yeni golcüsü Yıldıray: "Şampiyonluk için geldim"

ALTAY'ın Keçiörengücü'nden transfer ettiği gol kralı apoletli Yıldıray Koçal, siyah beyazlı camiaya, "Şampiyonluk için geliyorum" mesajını gönderdi

Transfer döneminde aralarında 1'inci Lig ekiplerinin de olduğu pek çok kulüpten teklif aldığını belirten Yıldıray, şunları söyledi:



"Altay'a transferim çok çabuk gelişti. Arayanlar vardı ancak Altay'ın büyüklüğünü ve kulübün hedeflerini bildiğim için ilk imzayı ben attım. Takımda daha önce rakip olarak karşılaştığım Murat Türkkan, Necdet, Murat Uluç gibi oyuncuların yanı sıra İbrahim Akın gibi herkesin tanıdığı bir futbolcu var. Furkan da yeteneğini bildiğim bir isim. Altay büyük bir camia, taraftarı da takımı çok iyi destekliyor. Burada hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."



Keçiörengücü'nde daha önce ikisi 2'nci Lig'de, biri de 3'üncü Lig'de olmak üzere 3 kez gol kralı olduğunu hatırlatan 26 yaşındaki santrfor, "2'nci Lig'de her sezon belli oranda gol atıyorum. Şimdiden rakam belirtmek istemiyorum ancak iyi bir sezon geçireceğime inanıyorum. Takımdaki diğer oyuncular benim daha fazla katkı sağlamamı kolaylaştıracak" dedi.



Daha önce Altınordu'da şanssız bir yarım sezon geçirdiğini hatırlatan Yıldıray, "O yıl takıma geç katılmıştım ve tam olarak hazır değildim. İzmir'i seviyorum. Bu kez bana güvenenleri mahcup etmeyeceğimi düşünüyorum. Şampiyonluk için hazırım" ifadesini kullandı.



3'üncü Lig'de 108 maçta 65 gol atan Yıldıray, 2'nci Lig'de ise 74 karşılaşmada 52 kez rakip fileleri sarstı.

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