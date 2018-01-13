Altay'ın yeni prensleri göz doldurdu

Antalya kampını noktalayan Altay, pazartesi günü öğleden sonra Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde hazırlıklarına devam edecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda şampiyonluk yarışı vermeye hazırlanan Altay'da altyapıdan A takıma alınan genç futbolcular Cenk Özkaçar ve Abdullah Altıntaş, Antalya kampında sergiledikleri performansla göze girdi
16 yaşındaki sol bek Cenk ve 17 yaşındaki ön libero Abdullah, siyah-beyazlı formayı kapmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sportif Direktör Özden Töraydın, "İki genç futbolcumuzdan ümitliyiz. Çalışkanlıkları ve disiplinli oyunları ile bizleri utandırmadılar" dedi.