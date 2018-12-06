Altay lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur ilk maçında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Kayserispor'a evinde 2-1 mağlup olan Altay, 1'inci Lig'deki Eskişehirspor deplasmanına konsantre oldu

Altay lige döndü
06 Aralık 2018 Perşembe 15:47

Ligde 16 puanla alt sıralarda yer alan siyah-beyazlı ekip, 12 puanla düşme hattındaki rakibine yenilerek ilk yarının son haftalarında kabus görmek istemiyor.

Kayseri karşısında bu sezon iç sahadaki kötü performansını sürdüren İzmir temsilcisinde bir grup taraftarın 90 dakikanın bitiminin ardından teknik direktör Özden Töraydın'ı istifaya davet etmesi de şok etkisi yarattı. Geçen sezonun son haftalarında sportif direktörlükten, teknik direktörlüğe geçerek üst üste 4 galibiyetle takımı 2'nci Lig'de şampiyon yapan Töraydın, bu sezon ise lig ve kupada 5 maçı 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgiyle geçti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #altay #spor
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