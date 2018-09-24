Altay önce hakeme sonra direklere takıldı: 0-1

Spor Toto 1. Lig’de 6. Hafta mücadelesinde üst sıraları hedefleyen iki takımdan Altay İzmir Atatürk Stad’ında konuk ettiği Giresunspor’a 1-0 yenildi

Erkan Kart- Aganovic, İbrahim Öztürk ve İbrahim Akın’ın vuruşları direğe takılan siyah beyazlılar, 39. Dakikada Ferhat’ın ceza sahası içinde elle kestiği pozisyona devam kararı veren hakem’e uzun süre itirazda bulundu ama sonuç değişmedi. Altay 9. Dakikada Kağan’ın golüne karşılık veremeyince rakibine 1-0 yenilerek ligde ilk mağlubiletini aldı.

Maçtan dakikalar:

11. Dakikada Altay savunmasından sıyrılan Kağan, sağ kanattan ceza sahası içine girer girmez yaptığı plaseyle topu ağlara gönderdi. 1-0

19. Dakikada Metin’in ceza yayı üzerinden vurduğu sert şutu kaleci Anıl son anda çeldi. Dönen topta defans topu çizgiden çıkarırken pozisyonu tamamlayan Marco’nun röveşatası üsten dışarı çıktı.

34. Dakikada Kürşad’ın pasında topla buluşan Ergin uygun durumda pozisyondan yararlanamadı. 39. dakikada Pedro’nun soldan ceza sahası içine ortaladığı top arka direkte boş pozisyonda bekleyen Marko’ya giderken Ferhat topun üstüne uçarak elle kesti, hakem devam dedi. İtirazlar sonucu değiştirmedi.

HAKEME TEPKİ

Altaylı futbolcular ile siyah beyazlı taraftarlar, ilk yarının bitiminde Antalya bölgesi hakemi Sarper Barış Saka"ya tepki gösterdiler.

Özellikle 39. Dakikada ceza alanı içinde Ferhat'ın yere düşerken topa elle müdahale etmesini penaltı olarak yorumlamayan hakem Saka'ya karşı tepki gösterildi. Sportif direktör Özden Töraydın tünelde hakem Saka'ya pozisyonu cep telefondan oynatarak gösterip, "Buna nasıl penaltı çalmazsınız" diyerek haklı isyanını dile getirdi.

49. Dakikada Aganovic’in pasında topla buluşan Kappel’in şutu az farkla auta gitti.

71. Dakikada sol taraftan topu kapan Ergin Keleş, topla birlikte ceza sahasına kadar girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ergin bu pozisyondan yararlanamadı.

75. Dakikada İbrahim Akın’ın yaklaşık 30 metreden direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta top direğe çarparak auta gitti.

89. Dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Aganovic’in kaleye gönderdiği sert şutta top direğe çarparak oyun alanına döndü.

STAT: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Kemal Mavi, Ali Can Alp

ALTAY: Emre - Yasin, Ivanov (Dk. 73 Murat Uluç), İbrahim Öztürk, Özgür, Ferhat (Dk. 57 İbrahim Akın), Metin (Dk. 46 Tevfik), Kappel, Eugenio, Paixao

GİRESUNSPOR: Anıl - Uğur Arslan, Aykut, Ferhat, Kağan (Dk. 62 Ozan Can), Hüsamettin, Landel, Kürşad, Adama Ba (Dk. 73 Fatih) , Husmani, Ergin Keleş (Dk. 86 Muhammet Reis)

GOL: Dk. 11 Kağan (Giresunspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Ferhat, İbrahim Akın, Murat Uluç (Altay) - Anıl, Landel (Giresunspor)