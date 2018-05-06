Altay şampiyonluk turu attı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün 30 bin taraftarının önünde Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay, maçtan sonra üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle İzmir Atatürk Stadı'ndan yola çıkan siyah beyazlı takım Alsancak'tan geçerek Kordon Boyu'nda taraftarlarıyla buluştu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Özden Töraydın, futbolcular ve eşlerinin yer aldığı otobüste şampiyonluk şarkıları söylendi

Altay şampiyonluk turu attı
06 Mayıs 2018 Pazar 11:33

Altaylı taraftarlar yaktıkları meşalelerle ve ellerinde bayraklarla renkli görüntüler oluştururken, futbolcular da bu büyük coşkuya ortak oldu. Altay Marşı ve İzmir Marşı'nı söyleyen siyah beyazlılar, Kordon'daki İzmirlilerden de büyük alkış aldı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve usta futbolcu İbrahim Akın, taraftarlara üçlü çektirdi. Golcü Murat Uluç, Altaylı taraftarlara imza dağıttı. "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla yoluna devam eden şampiyonluk otobüsü daha sonra futbolcuları Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne götürdü.


 


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Ankara'da sel felaketi!
Sonraki Haber
İzmir'de 'Hıdırellez' coşkuyla kutlandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.