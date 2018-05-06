Altay şampiyonluk turu attı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bugün 30 bin taraftarının önünde Gümüşhanespor'u 3-0 mağlup ederek Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Altay, maçtan sonra üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüsle İzmir Atatürk Stadı'ndan yola çıkan siyah beyazlı takım Alsancak'tan geçerek Kordon Boyu'nda taraftarlarıyla buluştu. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktör Özden Töraydın, futbolcular ve eşlerinin yer aldığı otobüste şampiyonluk şarkıları söylendi

Altaylı taraftarlar yaktıkları meşalelerle ve ellerinde bayraklarla renkli görüntüler oluştururken, futbolcular da bu büyük coşkuya ortak oldu. Altay Marşı ve İzmir Marşı'nı söyleyen siyah beyazlılar, Kordon'daki İzmirlilerden de büyük alkış aldı. Başkan Özgür Ekmekçioğlu ve usta futbolcu İbrahim Akın, taraftarlara üçlü çektirdi. Golcü Murat Uluç, Altaylı taraftarlara imza dağıttı. "Şampiyon Altay" tezahüratlarıyla yoluna devam eden şampiyonluk otobüsü daha sonra futbolcuları Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'ne götürdü.



