Altay, Serkan Sözmen'le ilgileniyor

Spor Toto 2'nci Lig temsilcilerinden Altay'ın, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Bandırmaspor'lu sol bek Serkan Sözmen ile ilgilendiği öğrenildi

Galatasaray altyapısından yetişen 28 yaşındaki futbolcu Orhangazi ve Kırklarelispor'da da oynadı. 4 sezondur Bandırmaspor'da forma giyen Serkan, Balıkesir temsilcisiyle 2015-16 sezonunda Play Off finalini kazanarak kupa kaldırdı. Tecrübeli oyuncu, geçen sezon TFF 1'inci Lig'de 28 karşılaşmada şans buldu.



Bu arada yönetim, iç transferde İbrahim Akın, Necdet, Murat Türkkan, Ulaş ve Hayrullah'ın ardından Ferdi Coşkun'la da anlaştı. İlk görüşmede imzaya yanaşmayan Ferdi ile pürüzlerin giderildiği belirtildi. Altay’da kalmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Ferdi, "Yeni sezonda camiaya bir şampiyonluk daha yaşatmak için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Öte yandan İzmir ekibinde yönetimin yarın yolların ayrılacağı isimleri açıklanması bekleniyor.





