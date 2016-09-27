Haber Kaynağı: DHA

Son olarak Ankara Demirspor deplasmanında 90+4'üncü dakikada yaklaşık 25 metreden kaleye gönderdiği füze ile takıma 3 puan kazandıran tecrübeli futbolcu, nokta transfer olduğunu gösterirken, taraftarların gönlünde taht kurdu. Savunmada olduğu kadar hücumda da etkili oynayan Necdet, tribünlerden bol bol alkış topladı.Geçen sezonun ikinci yarısında transfer olduğu Bandırmaspor'da ve 2013-14'te Fethiyespor'da 1'inci Lig'e yükselme başarısı gösteren 31 yaşındaki Necdet, 2'nci Lig'de 2008-09'da 1461 Trabzon'la, 2011-12'de Bugsaşspor'la, 2013-14'te Yeni Malatyaspor'la, 2014-15'te ise Hatayspor'la play off tecrübesi yaşadı.Necdet'in kendi hırsını arkadaşlarına da yansıtarak, takım için motivasyon sağlayan bir oyuncu olduğunu dile getiren Futbol Direktörü Özden Töraydın, "Taraftar da Necdet'i çok sevdi" dedi.