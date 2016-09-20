PADULANO DA AYRILDI

Haber Kaynağı: DHA

Karar camiada şok etkisi yaratırken, genç çalıştırıcının Futbol Direktörü Özden Töraydın'la ters düştüğü için gönderildiği iddia edildi. Kulübe yakın çevreler Töraydın'ın teknik konulara müdahale ettiğini ve yeni transferlerin oynatılması için baskı yaptığını öne sürerken, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun ayrılık kararını yönetime danışmadan tek başına aldığı öğrenildi.Geçen sezon transfer yasağı yüzünden gençlerden kurulu bir kadroyla takımı ligde tutmayı başaran Serdar Sabuncu'nun görevden alınması sosyal medyada taraftarların da tepkisine yol açarken, kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Serdar Sabuncu ve yönetim, uzun soluklu hedefler doğrultusunda uyuşmazlıklar yaşanması nedeniyle karşılıklı konuşup el sıkışarak yollarını ayırdı" ifadesine yer verildi.Hafta sonunda deplasmanda oynanacak Ankara Demirspor karşılaşmasına takımı Yardımcı Antrenör Özgür Doğramacı'nın hazırlayacağı, yönetimin de bir süre Doğramacı'ya şans vereceği belirtildi.Altay'da teknik direktör Serdar Sabuncu'nun görevine son verilmesinin ardından Alex Padulona da profesyonel şube başkanlığını bıraktı. Geçen yıldan bu yana şube başkanlığını yürüten Padulano'nun yeni sezon öncesi 15 transfer yapılmasından ve bu uygulamayla altyapıdan yetişen gençlerin önünün kapatılmasından rahatsız olduğu öğrenildi. Ana yönetimdeki görevini sürdüreceği öğrenilen Alex Padulano'nun istifasında, futbol takımı hakkında kendisine danışılmadan bazı kararlar alınmasının da etkili olduğu kaydedildi.