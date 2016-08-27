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    • Altay'da son karar Buca Stadı

    Spor Toto 3'üncü Ligi 1'inci Grup ekiplerinden Altay, iç saha maçlarını yine Buca İlçe Stadı'nda oynamayı kararlaştırdı

    27 Ağustos 2016 Cumartesi 14:07
    Altay'da son karar Buca Stadı
    Buca'nın zeminin kötü olması nedeniyle bir süredir Doğanlar'daki Yeni Bornova Stadı'nı gündemine alan siyah beyazlılar, bu tesiste oynamaktan vazgeçti. Bornova'yı inceleyen Başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Buca adına çekincelerimiz vardı. Bornova bir alternatif olabilirdi; ancak incelemelerimiz sonrası orada da eksikler olduğunu gördük" dedi.

    Bu sezon bambaşka bir Altay izleteceklerini söyleyen Başkan Ekmekçioğlu, şöyle konuştu:

    "Rakip kim olursa olsun kazanmak için mücadele eden bir takım kurgumuz olacak. Top tekniği yüksek oyuncularla, ayağa pas yapan bir oyun sistemi oturttuk. Bunun için elbet düzgün bir zemin gerekli. Buca İlçe Stadı'nda yapılan zemin iyileştirme çalışmaları sonuç verdi. Sulama problemini de aşıyoruz. Burada taraftarımızın desteğiyle rakibi baskı altına alacağız. Eksiklikleri çözmek için mesai harcıyoruz."
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 3üncü, Ligi, 1inci

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