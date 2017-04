Altaylı futbolcudan Altınordu Başkanı'na şok suçlama: Yumruk attı

Gençlik Gelişim U19 Ligi'nde Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde salı günü oynadıkları maçtan sonra Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'ın, kendisine yumruk attığını iddia eden Altaylı futbolculardan Ömre Yılmaz, "Benden önce kendi futbolcusu Seydi Karasoy'a da vurdu" dedi

Altınordu-Altay maçından sonra Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın Altaylı Ömer Yılmaz'ı yumrukladığı iddiası, bomba ektkisi yarattı. Torbalı Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp Torbalı Jandarma Karakolu'nda Başkan Özkan'dan şikayetçi olan Ömer Yılmaz, olayı anlatırken şu iddialarda bulundu:



"Altınordu'nun 5-3 kazandığı maçtan sonra Seyit Mehmet Özkan, Altaylı velilerden bir an önce tesis dışına çıkmalarını istemiş. Ben de eve takımdan ayrı, babamla dönmek için hocamdan izin almıştım. Soyunma odasından çıktım, o esnada Seyit Mehmet Özkan, elindeki yastıkla kendi futbolcusu Seydi'ye vurdu. Ben durup bakınca, 'Ne bakıyorsun?" dedi. Ben de 'İstediğime bakarım' karşılığını verince üzerime saldırdı, göğsüme yumruk attı."



Tesisteki görevlilerden güvenlik kameralarının görüntülerini istediğini, ancak "Kameralar o açıyı çekmiyor" yanıtını aldığını sözlerine ekleyen 18 yaşındaki Ömer Yılmaz, şöyle devam etti:



"Görüntüleri silmiş olabilirler. Başkan Özkan bana yumruk atmasa doktor bana darp raporu vermezdi. Zaten kendisinin daha önce de dayakla ilgili vukuatı var. Her fırsatta 'İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Sporcu' diyorlar ancak bu şekilde sporda başarılı olunmaz."





ALTAY BAŞKANI: "YUMRUK KULÜBÜMÜZÜ HEDEF ALDI"



Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Kirli ellerini futboldan çek" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Seyit Mehmet Özkan akıl almaz bir terbiyesizliğe imza atmıştır. Sakat mantalitelere sahip yöneticilerin genç sporcuya şiddet uygulama hakkı yoktur. Atılan yumruk Altay kulübünü de hedef almıştır. Yaptığınız barbarlık, Büyük Altay'a sökmez. Gerekli her türlü hukuki işlem başlatılacak" ifadelerine yer verdi.





ÖZKAN: "İDDİA GERÇEĞİ YANSITMIYOR"



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan ise kulübünün internet sitesinde, "Altay Başkanı, kendisinin bulunmadığı bir ortamda kulaktan dolma bilgilerle yola çıktığını görüyor, bunu bir kez daha acemiliğine veriyorum. Genç başkan oturduğu koltuğun ağırlığını taşımalıdır. Kimsenin 100 yıllık iki kulübün dostluğuna gölge düşürmeye hakkı yoktur. Ekmekçioğlu'na duyduğunu değil gördüğünü yazmasını tavsiye ediyorum" açıklamasını yaptı.



Altınordu U16-U17 Genel Kaptanı Gökhan Ersoy ise Başkan Özkan'ın Altaylı futbolcuyu kolundan tutup, elindeki yastıkla ittiğini ancak yumruk attığını görmediğini söyledi, "Göztepe'den eski futbolcusu olan Ömer'i ailesine teslim ettim" dedi.



DAHA ÖNCE DE TOKAT ATMIŞTI



Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, 9 Ağustos 2015'te İsviçre'deki Swiss U16 Cup'ta o dönem Altınordu'da forma giyen Berk Akgönül'e tokat atarak gündeme gelmişti. Başkan Özkan, daha sonra bir anlık refleks sonucu yaptığı davranıştan pişmanlık duyduğunu söyleyerek özür dilemiş, tokat attığı futbolcudan kendisine aynı şekilde karşılık vermesini istemişti.



Son olaydan sonra bir açıklama yapan Altınordu yönetimi, "Tokat olayı gerçekti ve hiçbir zaman inkar etmedik. Ancak bu kez yumruk atılması söz konusu değil. İzmir'in iki köklü kulübü Altay ve Altınordu'yu karşı karşıya getirmek çok yanlış" ifadelerini kullandı.



2 KULÜP ARASINDA OKUL VE STAT GERGİNLİĞİ



İki kulüp arasındaki gerginlik, sezon başında Altay'ın Altınordu'nun futbol okulu öğrencilerini transfer etmesiyle başladı. Daha önce Altınordu'nun futbol okullarında eğitim gören binlerce çocuğun Altay futbol okullarına geçmesi üzerine Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Altay'a verdiği 100 bin TL için icra takibi başlattı.



Son dönemde 2 kulübün arası Alsancak Stadı'nın kullanım hakkı konusunda da gerildi. Stadın yıkılmadan önceki son kiracısı Altay, tesisin yeniden inşa edilmesinden sonra da kullanım hakkının kendilerinde olması gerektiğini savunurken, Altınordu yönetimi de geçmişte arazinin bir bölümünün kendilerine ait olduğunu belirterek hak talebinde ısrar ediyor.