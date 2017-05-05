Altaylı futbolculara polis copu!

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta play off yarı final ilk maçında deplasmanda Çorum Belediyespor'a 2-0 yenilen Altay'da pazartesi günü evinde oynayacağı rövanş öncesi tur şansını zora sokmanın şoku yaşanıyor

Müsabaka bitiminde çıkan olaylarda ise Sportif Direktör Özden Töraydın'la Altaylı futbolculardan Emre Hasan Balcı ve Murat Uluç'un polis tarafından coplanması siyah beyazlıların üzüntüsünü ikiye katladı. Maçın son düdüğünden sonra Çorumlu bir taraftarın stadyum direğindeki Altay bayrağını indirip yırtması üzerine Altaylı bazı taraftarlar da sahaya girince, özel güvenlik olayın büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Stat dışında siyah beyazlı taraftarlarla çevik kuvvet arasında arbede yaşandı.



Emre Hasan Balcı, kadroda yer almadığı için karşılaşma sonrası takım otobüsünün önünde beklerken Altaylı taraftarların çıkış yaptığı kapıda gerginlik yaşandığını belirterek şunları söyledi:



"Takım arkadaşım Murat Uluç'la birlikte taraftarımızı korumak isteyen Özden Töraydın'ın ters kelepçe ile yere yatırıldığını, darbelere mağruz kaldığını gördük. Onu kurtarmak için polislere engel olmaya çalıştık, ancak biz de coplandık. Enseme ve bacaklarıma darbe aldım. Murat Uluç'un da başına vurdular. Sağ üst adalem morardı, bugün idmana çıkamıyorum. Buz tedavisi uyguluyorum. Bizi polisin elinden Çorumlu yöneticiler kurtardı."



BİÇER: KORKUMUZ YOK

Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, Çorum'da beklemedikleri bir yenilgi aldıklarını ancak finale yükseleceklerine inandığını söyledi. "Önce oraya kadar gelen taraftarımız için üzgünüz" diyen Biçer, "İki ayaklı bir eşleşme oynuyoruz. Turu geçeceğimize inanıyorum. Korkumuz, tedirginliğimiz yok" dedi.Karşılaşmanın ilk yarısında kötü oynadıklarını, ikinci devrede ise topa sahip olmalarına pozisyon üretmekte zorlandıklarını anlatan Biçer, "İki gün sonra nasıl kazanacağımızın planlarını yapacağız. 2-0 zor bir skor, ancak ne olursa olsun sonuna kadar savaşıp finale kalan taraf olacağız" diye konuştu.