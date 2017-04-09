Altınordu 2'de 2 peşinde

Türkiye 1'inci Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-1 yenerek 4 maçlık galibiyet özlemini sonlandıran Altınordu,bugün evinde düşme hattındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşacak

Bornova Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakayı Süleyman Abay yönetecek. TRT Spor'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın biletleri 15 TL'den satılacak. İzmir ekibinde cezalı sağ bek Uğur ile sakatlığı süren sağ kanat Abdülkadir ve Enis forma giyemeyecek. Altınordu'da idman eksiği olan Berk ile Recep de kadroda yer almayacak. Gripten kurtulan Hasan Kabze ile adalesindeki sertleşme sonrası ultrasonu temiz çıkan Erdoğan ilk 11'de görev yapacak. İlk yarıda deplasmanda rakibini 4-1 yenen Altınordu, taraftarının önünde de kazanarak ilk 6 iddiasını korumayı hedefliyor. Can derdindeki Gaziantep ekibinin 7 haftadır galip gelemediğini hatırlatan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, 'Kolay bir maç olmayacak ama hedefimiz 3 puan' dedi.



598 erkek arasında 2 kız futbolcu



Altınordu'nun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlediği U10 Champions Trophy ön eleme turnuvasında mücadele eden 40 takımdaki toplam 598 erkek oyuncu arasında 2 de kız futbolcu, hünerlerini sergiliyor. Ankara Çayyoluspor'dan Güneş Genç ile Denizli AFO'dan Rabia Ün, hem futbollarıyla, hem de şirinlikleriyle göz dolduruyor. Babalarının futbola olan ilgisi nedeniyle meşin yuvarlağın peşine düştüklerini belirten 2 oyuncudan Güneş, Beşiktaşlı Quaresma'yı, Rabia ise Galatasaraylı Sneijder'i örnek aldığını söyledi.



Erce'den sürpriz ziyaret



Büyük çekişmenin yaşandığı U10 Champions Trophy ön elemelerine Tekirdağ'dan katılan Trakya Atletik Ergene U10 Takımı'nın futbolcuları, Altınordu'nun başarılı kalecisi Erce Kardeşler'e sürpriz yaptı. Minik kramponlar, Erce ile hatıra fotoğrafı çektirirken renkli görüntüler oluşturdular. A takım antrenmanını ziyaret eden minik futbolcuların ilgisinden büyük mutluluk duyduğunu olduğunu söyleyen Erce, 'Onların gözlerindeki heyecanı görmek beni heyecanladırdı. İnşallah ön elemelerde başarılı olarak Avusturya biletini alırlar' dedi.