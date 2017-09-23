Altınordu: 3 - Gaziantepspor: 0

TFF 1. Ligi’nde geçen hafta Samsunspor’u deplasmanda 4 golle mağlup eden Altınordu, evindeki maçta Gaziantepspor’u da farklı skorla yendi: 3-0

Kırmızı-lacivertli ekip bu sezon İzmir’deki ilk galibiyetini elde ederken, transferin son gününde transfer olan Kerim Avcı, gol sayısını 4’e yükseltti. Altınordu ise attığı gol sayısını 14’e çıkarttı.

5. dakikada Kerim Alıcı sağdan sıfıra kadar inip kale sahasına ortaladı, Mirkan Aydın kafayı vurdu, direği sıyıran top üstten auta gitti.

11. dakikada Serhan Yılmaz’ın ara pasında Oktay Aydın savunmanın arkasında topla buluştu, sola Sait’e doğru çıkardığı anda hamlesini yapan kaleci Erce mutlak golü önledi.

18. dakikada Mirkan Aydın’ın ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Murat Uçar vurdu, kaleci son anda uzanıp topu kornere çeldi.

28. dakikada Deniz Vural kaleyi tam karşıdan gören noktadan yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Adnan seken meşin yuvarlağı kontrpiyede kalmasına rağmen ayaklarıyla kornere attı.

30. dakikada Murat Uçar sağdan ortaladı, Kerim Alıcı’nın röveşatasında top kalecide kaldı.

45 artı 2. dakikada yayın üzerinde topla buluşan Kerim Avcı çok iyi vurdu, önce sağ sonra sol direğe çarpan top filelere gitti: 1-0.

48. dakikada Kerim Avcı’nın sert şutunda kaleci gole izin vermedi, kazanılan korner atışından gelen topa arka direkte Barış Alıcı vurdu, meşin yuvarlak yağ ağlarda kaldı.

52. dakikada Serkan Göksu’nun kornerinden gelen topu sıfır noktasında Murat Uçar altı pasın köşesine çıkardı, Kerim Avcı gelişine vurdu: 2-0.

55. dakikada ceza sahasındaki karambolde Uğur Arslan Kuru’nun kafayla savunmanın arkasına gönderdiği topa Barış Alıcı vurdu., kaleci ayaklarıyla çıkardı.

57. dakikada Kerim Avcı’nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top uzak direği sıyırıp auta gitti.

62. dakikada Murat Uçar’ın savunmanın arkasına gönderdi topla buluşan Mirkan Aydın karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci kornere çeldi.

74. dakikada Murat Uçar’ın ortasından gelen topu iyi değerlendiren Mirkan Aydın güzel bir kafa vuruşuyla skoru 3-0 yaptı.

86. dakikada Kerim Alıcı sağdan içeriye kesti, Fatih Aktay’dan önce hamle yapan Hasan Genç mutlak golü önledi.



STAT: Bornova Belediyesi Stadı

HAKEMLER: Mert Güzenge, Mehmet Yıldırım, Mehmet Kapluhan

ALTINORDU: Erce Kardeşler – Kerim Alıcı, Uğur Arslan Kuru, Recep Yemişçi, Yusuf Acer, Barış Alıcı, Serkan Göksu (Dk.67 Alican Özfesli), Deniz Vural (Dk.87 Oğulcan Ülgün), Kerim Avcı, Murat Uçar, Mirkan Aydın (Dk.82 Fatih Aktay)

GAZİANTEPSPOR: Adnan Karabulut – Hüseyin Polat, Hasan Genç, Şenol Can, İlker Günaslan, Yusuf Erdem, Müslüm Talşık, Oktay Aydın, Zeki Sinanoğlu (Dk.46 Emirhan Özyaşar), Sait Üzümcü (Dk.85 Erdal Özdemir), Serhan Yılmaz (Dk.75 Harun Enes)

GOLLER: Dk.45 artı 2 ve 52 Kerim Avcı, 74 Mirkan Aydın (Altınordu)

SARI KARTLAR: Yusuf Erdem, Zeki Sinanoğlu, Hasan Genç (Gaziantepspor), Mirkan Aydın (Altınordu)