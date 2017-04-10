Altınordu 3 puanı kaptı

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup ederek moral bulan Altınordu, pazartesi mesaisinde düşme hattındaki Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Altınordu'da devre arasında Gaziantep temsilcisinden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Okan, ilk yarıda attığı 2 golle takımını galibiyete taşıdı

Bu sonuçla 36 puana ulaşan Altınordu Play Off için küçük de olsa bir ışık yakarken, 24 puanda kalan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ateş çemberinden çıkamadı.



8'inci dakikada Altınordu'nun kazandığı frikikte topun başına geçen Okan, mükemmel bir vuruşla meşin yuvarlağı çatala gönderdi, kaleci Stackhowiak golü izlemekle yetindi: 1-0.



28. dakikada Altınordu kontratağında orta sahadaki Fatih'in pasına hareketlenerek sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Okan, rakiplerinden sıyrılarak önünü açtıktan sonra yerden bir vuruşla kaleciyi avladı: 2-0.



35. dakikada konuk ekip atağında ceza sahası dışından Gökhan yerden vurdu, kaleci Erce uzanarak topa sahip oldu.



43. dakikada sağ çizgiye inen Erdoğan'ın kaleye paralel sert şutunda kaleci Stackhowiak topu kornere tokatladı. İlk yarı ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



47. dakikada Gaziantep Büyükşehir Belediyespor kontratağında sağdan ceza sahasına sokulan Bonilla'nın karşı karşıya vuruşunda kaleci Erce mutlak golü önledi.



55. dakikada sol çaprazdan Erdoğan sert vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.



81. dakikada sağdan ceza alanına sokulan Fatih'in sert şutunda top yan ağlarda kaldı.



83. dakikada ceza sahası dışından Alican şansını denedi, meşin yuvarlak yan direğin dibinden dışarı gitti. Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Altınordu, maçı 2-0 kazandı.



STAT: Bornova



HAKEMLER: Süleyman Abay (xxx), Gökmen Olgaç (xxx), Candaş Elbil (xxx)



ALTINORDU: Erce (xxx)- Kerim (xxx), Yusuf Abdioğlu (xx), Sinan (xx), Yusuf Acer (xx), Barış (xxx) (Dk. 90 Ali Mert), Arif (xxx), Serkan (xx) (Dk.70 Oğulcan xx), Okan (xxxx) (Dk.78 Alican xx), Erdoğan (xxx), Fatih (xx)



GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stackhowiak (x)- Uğur (x) (Dk.77 Tevfik x), Rıza (xx), Murat (x) (Dk.32 Bonilla xx), Gökhan (xx), Ramazan Civelek (x) (Dk.71 Erhan x), Muhammet Reis (x), Ekigho (xx), Erdal (x), Akakpo (x), Özgür (xx)



GOLLER: Dk.8, Dk.28 Okan (Altınordu)



SARI KARTLAR: Arif, Oğulcan (Altınordu), Muhammet Reis, Özgür, Gökhan, Rıza (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)





Maçtan notlar



Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, geçen hafta deplasmanda 2-1 galip geldikleri Denizlspor maçının ilk 11'inde 2 zorunlu değişiklik yaptı. Eroğlu, sarı kart cezalısı Uğur'un yokluğunda sağ bekte altyapıdan yetişen Kerim'e görev verirken, son antrenmanda ağrıları arttığı için kadrodan çıkarılan Hasan Kabze'nin yerine genç santrfor Fatih ilk 11'de oynadı.



Taraftarlar karşılaşmaya ilgi göstermedi. Dün oynanması gereken ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın İzmir'de gerçekleştirdiği miting nedeniyle bugüne ertelenen müsabakada tribünler boş kaldı.



Ara transferde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kiralık olarak Altınordu'ya gelen Okan Derici, eski takımına karşı ilk 11'de forma giydi. Okan, ilk yarıda attı 2 gol attı. Önceki yıllarda Altınordu forması giyen stoper Rıza da Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'da 11'de sahaya çıktı. Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, maçtan önce eski kaptanları Rıza'ya üzerinde fotoğraflarının ve teşekkür yazının yer aldığı bir çerçeve hediye etti.



Polis haftası nedeniyle iki takımın futbolcuları seremoni sonrası statta görev yapan polislere karanfil verirken, Altınordu Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu, emniyet güçlerine çiçek takdim etti.