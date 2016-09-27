27 Eylül 2016 Salı
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    • Altınordu 3 puanla tanıştı

    TFF 1. Lig'in 5. hafta maçında Yeni Malatyaspor'u kendi sahasında konuk eden Altınordu, rakibini 1-0'lık skorla yenerek liderlik koltuğundan indirdi

    27 Eylül 2016 Salı 13:08
    Altınordu 3 puanla tanıştı
    Erkan Kart-Altınordu bu sonuçla ilk galibiyetini alarak 6 puanla 11. sıraya yükselirken, Malatya ekibi 10 puanda 3. sıraya geriledi.

    Maç dakikaları:

    21. Dakikada ceza sahası sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Umut Sözen, şık bir plaseyle topu filelere buluştu. 1-0

    30. Dakikada Abdulkadir Parmak, sağdan ceza sahasına girip çok sert vurdu, top kaleci Hakan'da kaldı.

    36. Dakikada İrfan Başaran'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Pereira, sağ çaprazdan vurdu, kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

    48. Dakikada Diabang soldan ceza sahasına girip altı pas üzerinden sert vurdu son anda araya giren Yusuf Abdioğlu topu uzaklaştırdı

    50. Dakikada oyuna yeni dahil olan Iwuji'nin sol çaprazdan sert şutunda top yandan dışarı çıktı.

    68. Dakikada Abdulkadir soldan hareketlenen Erdoğan Yeşilyurt'u gördü, bu oyucunun orta-şut karışımı vuruşunda top kaleci Hakan'da kaldı. Kalan dakikalarda her iki takımın atakları sonucu değiştirmedi ve Altınordu lig'de 3 puan ile tanışırken, Yeni Malatyaspor liderlik koltuğunu İzmir'de bir başka izmir takımı oan Göztepeye teslim etti.


    Stat:İzmir Atatürk

    Hakemler:Onur Karabaş, Bahtiyar Birinci, Engin Erdem

    Altınordu:Erce, Yusuf Acer, Sinan, Umut (Erdoğan dk. 67), Serkan, Göksu (Üstün dk. 78), Sertaç (Emre dk. 85), Arif, Abdulkadir, Kerim, Yusuf Abdioğlu

    Yeni Malatyaspor:Hakan, Caner, Sadık, Sedat, Mehmet (Azubuike Okey dk. 46), Ahmet Burak, Michael Pereira, İrfan (Austin Amutu dk. 46), Eren (Sunday Mba dk. 72), Diabang Dialiba, Yiğitcan

    Gol:Umut (dk. 21) (Altınordu)

    Sarı kartlar:Göksu Türkdoğan, Üstün Bilgi, Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu), Sedat Ağçay, Agustine İwuji, Yiğitcan Erdoğan, Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligin, 5., Hafta

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