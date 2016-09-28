PİRİMLERİ DE İKİYE KATLADI

Haber Kaynağı: DHA

Kulübün internet sitesinde yayınladığı mesajda oyunculara, "Hepiniz karakterli profesyoneller olduğunuzu kamuoyuna gösterdiniz" diyen Başkan Özkan, şöyle devam etti:"İki hafta geçti üzerinden. Önce Adana Demirspor deplasmanı. İki defa geriye düşmemize rağmen, maçtan galibiyeti kaçıran taraf olarak ayrılmak. Daha sonra içeride lider Yeni Malatyaspor karşılaşması. Tempo, coşku, cesaret. Her şey tamam. Üstüne kalecimiz Erce'nin de rüştünü ispat maçı olması eklenince, 90 dakika sonunda gelen, mutluluk ve birlikte başarmanın verdiği haz. İşte bunun adıdır, sıra dışı yaşamak. Ben size çok teşekkür ediyorum."Yazısının sonuna ikinci yarıda sadece altyapı oyuncularıyla yola devam etme kararından vazgeçmediği notunu düşen Başkan Özkan, duygularını şu cümlelerle aktardı:"Bir kere daha gösterdiniz ki, her Türk gibi onurumuz söz konusu olduğu zaman yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. İçinizde var olan ama bir sürü çöp düşünceler yüzünden ön plana çıkaramadığınız artı enerjinizi ortaya attınız. Bundan sonraki mesele, bunu nasıl sürdürülebilir hale getireceksiniz? İşte bunun da yolu gerçek profesyonellikten geçiyor. Planlı, programlı, disiplinli, uyumlu, çok çalışmalı bir iş yaşamı ve kontrollü bir sosyal yaşam. Siz hep genç mi kalacağınızı sanıyorsunuz? 35 yaşınıza kadar sıkın dişinizi, Türk gibi başlayıp, Alman gibi bitirin. 35'ten sonra bütün dünya sizin. Aksini düşünmek bile istemem, çünkü yapabileceğinizi ispatladınız. Başarılarınızın devamını canı gönülden diliyoruz."Başkanı Özkan, haklarında daha önce, "Paralı askerler, lejyon takımı" şeklinde ağır sözler sarfettiği futbolcuların primlerini ikiye katladı. Sezon başında iç saha-deplasman ayrımı yapmadan beraberlikleri 2500 TL, galibiyetleri ise 5000 TL ile ödüllendireceğini açıklayan Başkan Özkan'ın, geçen haftaki Adana Demirspor maçından önce sezon boyu sürmek koşuluyla zam yaptığı öğrenildi. Adana'dan beraberlikle dönen futbolcular 5'er bin TL prim alırken, Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası 10'ar bin TL ödülü hak ettiler.