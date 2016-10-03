Haber Kaynağı: DHA

Sivasspor önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan kırmızı lacivertliler bu sezon ikinci yenilgisini alarak 14'üncü sıraya indi. 6'ncı hafta sonunda düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getirdi.Kazancakları maçtan puansız ayrılmanını üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Eroğlu, "Son 2 haftada Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sergilediğimiz pozitif oyunu Sivas'ta da devam ettirdik. Yakaladığımız net fırsatları değerlendiremezken, çok basit goller yüzünden yenilmekten kurtulamadık" dedi.Milli maç nedeniyle lige verilen arada eksiklikleri gidereceklerini ifade eden Eroğlu, "Son iki sezondur lige istediğimiz gibi başlayamıyoruz. Ancak toparlanacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu.