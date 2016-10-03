03 Ekim 2016 Pazartesi
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    • Altınordu bir ileri iki geri

    TFF 1'inci Lig'de önceki hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek ilk galibiyetini alan Altınordu, dün Sivasspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olunca yine alt sıralara geriledi

    03 Ekim 2016 Pazartesi 13:15
    Altınordu bir ileri iki geri
    Sivasspor önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayan kırmızı lacivertliler bu sezon ikinci yenilgisini alarak 14'üncü sıraya indi. 6'ncı hafta sonunda düşme hattının sadece 1 puan üzerinde yer alan Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getirdi.

    Kazancakları maçtan puansız ayrılmanını üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Eroğlu, "Son 2 haftada Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında sergilediğimiz pozitif oyunu Sivas'ta da devam ettirdik. Yakaladığımız net fırsatları değerlendiremezken, çok basit goller yüzünden yenilmekten kurtulamadık" dedi.

    Milli maç nedeniyle lige verilen arada eksiklikleri gidereceklerini ifade eden Eroğlu, "Son iki sezondur lige istediğimiz gibi başlayamıyoruz. Ancak toparlanacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu.  
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: TFF, 1inci, Ligde, önceki, Hafta

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